amici,-lutto-dolorosissimo-che-toglie-il-fiato:-l’incidente-che-non-gli-ha-lasciato-scampo

Amici, lutto dolorosissimo che toglie il fiato per una delle concorrenti più amate di questa edizione: l’incidente che non gli ha lasciato scampo.

La ventesima edizione di Amici si è conclusa da quasi due mesi, ma i protagonisti del talent show di Maria De Filippi continuano ad attirare l’attenzione dei fan. Che, soprattutto attraverso i social, continuano a seguire e a supportare i propri beniamini. Tra le concorrenti più amate di questa edizione c’è senza dubbio Martina Miliddi, la ballerina di danze latine, del team di Lorella Cuccarini.

La concorrente ha emozionato tutti durante il programma con le sue coreografie ricche di ritmo, ma non solo. Forse non tutti sanno che l’infanzia di Martina è segnata da un lutto dolorosissimo, avvenuto quando lei aveva solo 9 anni, a causa di un tragico incidente. Ecco cosa è successo.

Amici lutto dolorosissimo per Martina Miliddi: il suo papà è morto quando lei aveva solo 9 anni

Una perdita dolorosissima, quella subita da Martina Miliddi quando aveva solo 9 anni. La ballerina ha perso il suo papà in seguito ad un incidente stradale. Antonio Miliddi aveva solo 41 anni quando ha perso la vita, il 29 maggio 2010. Un dolore ancora vivissimo nella ballerina di Amici 20, che durante il percorso nel programma ha parlato diverse volte di questo tragico episodio. “Ti avevano chiamato per fare un’ultima consegna e ricordo che volevo venire con te. Mi ricordo che mi dicesti di si ma poi guardando fuori di accorgesti che era una pessima idea”, scrive Martina in un post su Instagram in cui ricorda il suo papà. Il giorno dell’incidente, infatti, c’era un forte temporale nella provincia di Cagliari.

Un dolore immenso per Martina, che a distanza di anni non smette di pensare al suo papà: “Ho 20 anni ora ma non mi stancherò mai di cercare la luna in cielo. La verità è che tutto questo non mi passerà mai. Ti amerò per sempre”

E voi, conoscevate questo triste episodio del passato di Martina?