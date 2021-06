amici,-maria-de-filippi-non-ha-confermato-la-maestra?-parla-la-ballerina

Lorella Cuccarini ci sarà nella nuova stagione di Amici? Un grande dubbio mentre si prepara la nuova edizione. Ecco le parole della conduttrice sul suo futuro e sul rapporto con Maria De Filippi.

Continuano i preparativi per la nuova stagione, la ventunesima, del talent più amato dal grande pubblico, Amici. Mentre fervono i preparativi per i provini che si svolgeranno a Roma, ci sono ancora dei nodi da sciogliere per Maria De Filippi. In primo luogo sui professori, che sono diventati il vero fulcro – con le loro invenzioni ma anche scontri – della scorsa edizione. Non è in dubbio la conferma di Rudy Zerbi, professore di canto e Alessandra Celentano, insegnante di danza, insostituibili per il programma. Su altri professori, invece, vige ancora l’incertezza. In particolare modo su Lorella Cuccarini, arrivata lo scorso anno come insegnante di danza. Fortemente voluta da De Filippi, Cuccarini ha sin da subito conquistato il grande pubblico, contrapponendosi a Celentano.

In una recente intervista social, Lorella Cuccarini ha spiegato di non aver ancora sciolto il nodo, nonostante il programma riprenderà nel prossimo autunno. Ha raccontato: “Ci devo pensare un po’ perché è una domanda molto difficile”. Ma un’eventuale rinuncia non deriverebbe da uno scontro con Maria De Filippi, anzi. Cuccarini sta vivendo un rilancio della sua carriera, dopo la querelle con la Rai in seguito alla mancata conferma a La Vita in Diretta. Per lei potrebbe esserci un nuovo impegno in Mediaset, inconciliabile però, con un impegno quotidiano nella scuola di Amici.

Il legame con Maria De Filippi

In diverse occasioni, Lorella Cuccarini non ha nascosto la profonda stima e amicizia, finanche gratitudine, che la legano a Maria De Filippo. In un post di qualche tempo fa, ha scritto: “Un anno fa, ero stanca. E sfiduciata da un ambiente che dopo 35 anni stentavo a riconoscere. Sei arrivata tu. Ti conoscevo e stimavo come professionista, ma non avevo idea di come fossi dietro le quinte. Ti ho parlato come si parla ad un’amica. Mi hai spalancato le porte, mi hai mostrato l’inimmaginabile lavoro che fai dietro le quinte”.

E ancora: “E mi hai dato spazio senza timore, fidandoti, lasciandomi spesso carta bianca. In cambio, non hai chiesto nulla”. Per Lorella Cuccarini potrebbe aprirsi una nuova avventura nel pomeriggio domenicale di Canale 5. Un progetto che però, deve essere ancora confermato dai vertici Mediaset.