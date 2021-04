Amici: Maria De Filippi punisce e caccia via i ballerini | Non era mai successo prima

Maria De Filippi è la conduttrice e produttrice del talent show, Amici. In vent’anni di attività del programma non era mai successo che impartisse una punizione agli allievi. Nel daytime, andato in onda su Canale 5, è successo qualcosa che ha dell’incredibile: ha dato una severa punizione. Ecco cosa è accaduto

Da due decenni Amici tiene incollati milioni di telespettatori al monitor per tifare i propri bignamini, che una volta usciti dal programma diventano delle vere e proprie star. Maria De Filippi si è sempre schierata a favore degli allievi della scuola, diventando un forte punto di riferimento per i moltissimi talenti passati in questi anni.

Che siano ballerini o cantanti, tutti hanno sempre ringraziato la padrona di casa sia per averli supportati che per aver dato loro un trampolino di lancio di notevole importanza. Basti pensare ai più famosi personaggi come Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Elena D’Amario, Giulia Pauselli, Stash, Irama e lo stesso Stefano De Martino, a cui la conduttrice ha dato la possibilità di sfondare nel mondo dello spettacolo.

Di rado la moglie di Maurizio Costanzo ha perso le staffe ma nell’ultima puntata del daytime, andato in onda su Canale 5, abbiamo assistito a qualcosa di mai visto.

Maria De Filippi punisce i ballerini di Amici: “Tornate a casa”

Partiamo dall’inizio. Tutti gli allievi sono stati convocati in studio dalla produzione per una gara con televoto. All’appello però hanno risposto solo i cantanti, presentandosi perciò in orario. I ballerini, tranne Samuele, hanno invece tergiversato e perso tempo, non rispettando così gli ordini impartiti in precedenza.

La De Filippi in collegamento con i ragazzi, resasi conto della loro assenza ha allora tuonato: “Ragazzi, vale per tutti i ballerini, la vostra gara è annullata perchè vi è stato detto all’una e mezza di andare in sala relax, portando le vostre cose e non le avete portate” ha aggiunto “Siccome esistono degli orari, esiste uno studio convocato, esistono dei cameraman che stanno lì dietro le telecamere per riprendervi… voi dovete imparare ad avere rispetto delle persone e quindi tornate tranquillamente in casa con tutte le vostre borse“.

Dopo il grave rimprovero Giulia, Alessandro, Serena e Samuele sono stati costretti ad andar via e perciò a non potersi esibire. I cantanti invece hanno proseguito la gara e hanno cantato i loro inediti.

Samuele torna in studio

Maria dopo aver concluso la gara ha richiamato in studio Samuele. Infatti lui era l’unico pronto tra i ballerini ma ha dovuto pagare lo scotto della disubbidienza altrui. La conduttrice ha espresso così il suo dispiacere per lui e anche per i suoi compagni esclusi e ha così sentenziato: “E’ importante che si capisca, perchè poi a me della punizione sinceramente non me ne frega molto, non credo nelle punizioni ma credo in altre cose…però è importante che capiscano che non c’è uno studio che li deve aspettare”.

Poi con parole concise e dirette ha spiegato il perchè di quel provvedimento: “Non c’è nessuna persona al mondo che non vada rispettata”. Ovviamente ha poi chiesto all’allievo della Peparini di andare a riprendere i compagni in casetta, badando bene che abbiano recepito la lezione.

