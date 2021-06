Amici, Martina e Raffaele si sono già lasciati? Fan dubbiosi, parla lei

Martina e Raffaele di Amici si sono già lasciati? I due ex allievi della scuola di Maria De Filippi continuano a essere protagonisti del gossip. Il programma è terminato ormai un mese fa, Martina e Raffaele in verità hanno lasciato la casetta qualche settimana prima della finale ma hanno aspettato prima di uscire allo scoperto. Il cantante di Arisa si è goduto qualche giorno nella sua Calabria prima di volare in Sardegna dalla sua nuova fidanzata, ma che qualcosa tra loro fosse cambiato lo avevano già lasciato intuire. Dopo indizi e conferme a metà, alla fine Martina e Raffaele sono usciti allo scoperto.

Hanno trascorso un weekend insieme a Cagliari, la città della ballerina, ma poi non sono più apparsi insieme sui social. Per questo in tanti hanno pensato che fossero arrivati già al capolinea. Invece non è così, Martina e Raffaele stanno ancora insieme dopo Amici e la ballerina lo ha specificato in modo chiaro e tondo. Pare infatti che in tanti le abbiano scritto i privato, preoccupati e dubbiosi per questa assenza della coppia sui social. Almeno insieme, perché come singoli sono abbastanza attivi. Martina ha pubblicato una storia su Instagram scrivendo:

“Ragazzi leggevo i messaggi che mi state continuando a mandare. È tutto a posto. Io e Raffaele stiamo bene. Vi voglio bene. Vi mando un abbraccio”

Di sicuro i fan hanno pensato a una rottura perché non si fanno vedere più insieme su Instagram. Tuttavia bisogna tenere in considerazione che Martina e Raffaele non vivono nella stessa città. E non solo, perché lei vive in Sardegna e lui in Calabria, per cui non è facilissimo vedersi ogni settimana o più spesso ancora. Per il momento stanno vivendo una storia a distanza e si vedono ogni volta che possono. Magari succederà a breve, inoltre Martina è molto presa dal figlio della sua insegnante che è venuto al mondo pochi giorni fa.

A chi si è affezionato a questa coppia basterà sapere che va tutto bene. Martina Miliddi e Raffaele Renda sono ancora fidanzati, stanno bene e la ballerina ha invitato i fan a non preoccuparsi. Basterà quel breve messaggio per calmare i fan? Alcuni sì, ma forse non tutti.