Amici, Martina Miliddi ricorda l’ultimo giorno col papà: il doloroso racconto

Ieri è stato un giorno particolare per Martina Miliddi di Amici 20: l’anniversario della scomparsa del papà. La ballerina ha ricordato l’ultimo giorno insieme al genitore raccontandolo per filo e per segno. Un racconto scritto tra le note del suo telefono e poi condiviso tra le storie su Instagram. Era il 29 maggio del 2010, un sabato mattina. Martina non è andata a scuola quel giorno e aspettava impaziente che il padre tornasse dal lavoro. Appena si è accorta del suo arrivo, si è alzata di scatto ed è corsa verso di lui. Ha ricordato anche il nomignolo con cui suo padre la chiamava sempre: “Sbrinci”. Un nomignolo che usava solo lui.

Tutto era andato bene quel giorno, fino a quel momento. Suo padre è dovuto tornare al lavoro per fare un’ultima consegna, lo hanno richiamato per questo. Martina voleva andare con lui e ha ricevuto un sì come risposta inizialmente. Poi però suo padre ha cambiato idea perché pioveva tantissimo quel giorno. Quindi ha preferito non portarla con lui, le ha detto di preparare il pranzo e aspettare il suo ritorno a casa. “Ti ho aspettato. Tutto il giorno l’ho fatto. E tu non sei mai tornato”, ha scritto ancora Martina.

Quel giorno suo padre ha perso la vita, mentre lei continuava ad aspettarlo a casa. Non sapeva cosa stesse succedendo, d’altronde come poteva. Per cui continuava a ripetersi che sarebbe arrivato, magari non in tempo per la sua esibizione di ballo ma sarebbe arrivato. Quel giorno però il padre non ha più fatto ritorno a casa:

“Non ti ho più visto, non ho sentito più la tua voce, e nemmeno l’odore del tuo profumo. continuo a pensare a quel giorno, non riesco a smettere di essere arrabbiata. Non so magari ho pensato che potesse andare diversamente se solo avessi potuto fare qualcosa”

Lei era solo una bambina che aspettava alla finestra il ritorno del suo papà. Il suo unico desiderio oggi è che suo padre vedesse la sua vita oggi, tutti gli sbagli che ha commesso. Vorrebbe che suo padre vedesse la persona che è oggi, una persona che non si accontenta mai e che punta sempre avanti. Vorrebbe mostrargli la ballerina che è diventata, perché quella che ha conosciuto lui, ha scritto, non era buona come quella di oggi. Le piacerebbe che suo papà vedesse che si sta impegnando per realizzare il suo sogno, nonostante le critiche.

“Vorrei fossi contento. Ma soprattutto vorrei non mi si spezzasse più così tanto il cuore per la tua assenza”, ha scritto ancora Martina. Sente fortemente la mancanza del papà, che se ne è andato troppo presto. Pare che cerchi la luna in cielo per sentirsi meno sola, per alleviare il dolore.