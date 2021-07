Un episodio che non poteva passare inosservato: è accaduto a casa di Lorella Cuccarini durante una rimpatriata degli ex allievi di Amici.

Amici, momento di grande imbarazzo: la trama ‘amorosa’ si infittisce dopo questo clamoroso episodio (Instagram)

E’ terminata ormai da quasi due mesi l’ultima edizione di Amici, ma i suoi protagonisti continuano a far parlare di sé. E non potrebbe essere altrimenti visto il clamoroso successo che hanno avuto quest’anno allievi e professori.

Tanti i traguardi professionali raggiunti in questo periodo dagli ex allievi del talent show, ma anche le loro vicende amorose sono oggetto di curiosità e interesse da parte del pubblico che continua a seguirli con affetto. E di storie nate all’interno della famosa scuola di Canale 5 ce ne sono state abbastanza nel corso della ventesima edizione: Deddy e Rosa, il triangolo formato da Aka7even, Martina e Raffaele, Giulia e Sangiovanni.

Proprio giorni fa, il sito Gossip e Tv ha riportato un curioso episodio accaduto a casa di Lorella Cuccarini, amatissima docente di Amici, dove c’è stata una reunion con gli ex allievi. Impossibile non notarlo!

Amici, l’episodio non passa inosservato: la ‘soap’ continua, che intreccio!

A casa dell’insegnante di danza, si sono quindi ritrovati alcuni dei ballerini più amati della scuola per una serata di svago con tanto di musica e karaoke. Presenti Alessandro Cavallo, Rosa Di Grazia e Martina Miliddi.

Il momento imbarazzante riguarda proprio le ballerine Rosa e Martina ed è stato ripreso in una diretta Instagram della figlia della Cuccarini. Al momento di scegliere la canzona da cantare, Rosa Di Grazia ha proposto “Loca”, brano di Aka7even: Martina, ex fidanzata del cantante, che ora fa coppia fissa con l’altro ex allievo Raffaele Renda, è apparsa alquanto imbarazzata.

Per togliersi “il sassolino dalla scarpa” con l’amica ha poi chiesto di cantare “0 passi” di Deddy, ex della Di Grazia. Fatto sta che nessuna delle due entrambe si sono guardate bene dal continuare il karaoke: una curiosa coincidenza?