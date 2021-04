Amici Nella Bufera, Confessione choc: “Stanze segrete per avere rapporti a coppie. Ecco cosa ha fatto Enula nel bagno”. Scoppia la Bomba

A causa del Covid-19 Amici di Maria De Filippi è diventato molto simile ai reality. Mentre nel corso delle altre edizioni i ragazzi erano in albergo, quest’anno sono stati messi tutti insieme a convivere in una casetta, sorvegliati 24 ore su 24 con le telecamere come in una sorta di Grande Fratello per giovani talenti. Proprio così abbiamo potuto scoprire ancor di più dei lati del loro carattere e delle dinamiche derivanti proprio dalla forzata convivenza. Più di una volta i ragazzi sono stati ripresi dalla produzione per le condizioni in cui versava la casa, ricevendo anche pesanti punizioni.

Turni per le pulizie, provetti cuochi, ma anche fidanzati in cerca di un po’ di intimità sono stati i protagonisti di questa edizione di Amici di Maria De Filippi. In molti si sono domandati se nella famosa casetta è permesso consumare rapporti carnali senza essere ripresi dalle telecamere. Magari degli orari di buio, o durante la notte. Le prime risposte giungono solo oggi, con i primi ragazzi esclusi dal serale che si ritrovano catapultati nel mondo di Instagram, fatto di follower, gossip e dirette. Proprio in una di queste sono venuti a galla dei curiosi dettagli che non sono mai stati mandati in onda.

A riunirsi in una diretta sono stati Arianna Gianfelici, ex fidanzata di Deddy, insieme con Ibla e Riccardo Guarnaccia. “Se si può fare in casetta? No, proprio no! Ma io mi ricordo quando Enula ha detto ‘ma io non posso far niente perché internet al bagno non mi prende” ha rivelato la cantante Arianna. Probabilmente il bagno è proprio l’unica stanza in cui i ragazzi non sono seguiti dalle telecamere di Amici ed Enula avrà cercato dei momenti intimi con il suo fidanzato senza però riuscirci. La reazione degli altri due ex concorrenti è stata di sorpresa quando hanno visto tirare in ballo una loro amica.

“Non parliamo degli assenti” hanno detto sia Ibla che Riccardo, riprendendo poi a parlare più in generale dell’argomento Amici a luci rosse. In particolare, hanno parlato di un aneddoto risalente al periodo di Natale, quando la produzione ha permesso alle coppie formatesi nella famosa scuola di uscire in giardino senza essere ripresi dalle telecamere o disturbati dai coinquilini. Nonostante questo, il tempo messo a disposizione per ogni coppia era sicuramente limitato e non permetteva di lasciarsi andare a momenti di vera e propria intimità. Ogni coppia poteva infatti rimanere da sola per mezz’ora.

La confessione degli ex concorrenti di Amici ha subito destato l’entusiasmo del popolo del web che si è domandati chi tra i ragazzi abbia usufruito del permesso della produzione. Moltissimi sono stati i commenti a riguardo: “Comunque Riccardo in diretta ha detto che durante il periodo di Natale gli facevano togliere i microfoni e li facevano andare in un giardino senza telecamere per mezz’ora, a coppie” oppure Riccardo ha detto che nel periodo di Natale facevamo andare a coppie di due ragazzi un tot di minuti fuori nel giardino senza microfono , e da lì tutti a chiedere con chi fosse andata Giulia”. E voi Che ne pensate? Fatecelo sapere sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi

L’articolo Amici Nella Bufera, Confessione choc: “Stanze segrete per avere rapporti a coppie. Ecco cosa ha fatto Enula nel bagno”. Scoppia la Bomba proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.