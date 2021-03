Amici nella Bufera, “Rapporti a 4 nella casetta”. Maria de Filippi una furia, mai vista così. Fan sotto choc, cos’è successo

Amici di Maria de Filippi è tornato facendo davvero il boom di ascolti durante la prima puntata del serale andata in onda ieri. Il programma ha degnamente sostituito C’è posta per te facendo registrare un record per la trasmissione. Eppure proprio quando Amici sembra essere tornato agli antichi splendori che spuntano fuori altarini che sembravano dimenticati. I fan del programma ricorderanno sicuramente uno scandalo che ha interessato l’edizione di tre anni fa.

Era il 2018 quando, durante le ultime puntate del serale di Amici successe qualcosa di davvero insolito. Maria de Filippi, generalmente tanto pacata usò un linguaggio molto colorito per sgridare alcuni ragazzi della sua scuola che avevano commesso degli illeciti in relazione al regolamento interno dell’istituto. Maria non volle mai rivelare cosa fecero gli allievi per rispetto della loro giovane età e dei parenti che sicuramente li stavano guardando da casa, ma tutti capirono che doveva essere successo qualcosa di grave

Ecco, fino ad oggi nessuno aveva capito cosa fosse capitato in quelle mura per far alterare così tanto Queen Mery che per l’occasione (unica) costrinse gli allievi di Amici a pulire le strade di Roma insieme ad Ama, la società compartecipata addetta al decoro urbano della Capitale. Ma il mistero è stato finalmente svelato grazie alla rivista Rolling Stone, che ha svelato tutti i dettagli della vicenda proprio in queste ore.

Se ben ricordate tutto iniziò a causa di un festino organizzato da Biondo, uno dei ragazzi espulsi dal talent Amici di Maria De Filippi, ed è proprio questa festa che continua ad essere al centro delle polemiche. Durante questo “incontro non autorizzato” ci sarebbero state molte persone, ma gli espulsi sono stati soltanto lui, insieme a Nicolas, Vittorio e Filippo. Perché? Cosa hanno fatto di diverso dagli altri? Come spiega Rolling Stone infatti, durante la festa si sarebbe fatto uso di marijuana e alcuni degli alunni avrebbero fumato dell’erba. Inoltre a quanto pare, i 4 si sarebbero lasciati andare a pratiche intime. Tra le regole che vigono nelle stanze dove si trovano gli studenti del talent, c’è proprio il divieto assoluto di introdurre sostanze stupefacenti o prodotti psicotropi.

La rivista però non si accanisce contro i ragazzi, ma bacchetta Maria De Filippi. La conduttrice, infatti, nello spiegare il provvedimento e le motivazioni pare abbia omesso la parola “canne”, quasi come a tenerlo nascosto, vuoi per vergogna, o per tabù. I ragazzi che non sono stati espulsi hanno subito un provvedimento disciplinare, ovvero hanno aiutato gli operatori ecologici di Roma a tenere pulita la città. Se ciò non bastasse, nelle ultime ore, l’ex ballerino professionista Valerio Pino è tornato a parlare di episodi legati a rapporti intimi nei camerini dietro le quinte di Amici di Maria De Filippi, suscitando non poco clamore. Chi vedeva Amici già otto anni fa si ricorderà di Valerio Pino, uno dei ballerini professionisti.

Qualche anno fa fece scalpore una sua intervista in cui dichiarò di aver avuto rapporti nei camerini del programma e adesso le sue dichiarazioni sono state riprese nuovamente dalla stampa, tanto che il ballerino, dal suo profilo Twitter, ha rivelato che ad aver avuto una relazione con lui era proprio l’altro ballerino professionista Bellamy. Inoltre, ha sottolineato come, dopo le sue vecchie dichiarazioni, abbia subito un veto da Mediaset, non potendo più partecipare a nessun programma dell’emittente televisiva. In realtà anche i ragazzi espulsi dalla scuola non sono più apparsi in tv. E’ questo il destino insomma che attende a chi sbaglia con Queen Mery. Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra

