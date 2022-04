amici,-peparini-e-celentano-si-scontrano-ma-nessuno-si-aspetta-che-l’ex-marito-della-peparini-…

Molti sono stati i momenti di tensione che hanno caratterizzato la puntata di Amici di Maria De Filippi andata in onda nella serata di sabato 23 aprile 2022. Nello specifico i telespettatori hanno avuto modo di assistere ad un duro scontro tra le insegnanti di danza Alessandra Celentano e Veronica Peparini, e a commentare tale scontro è stato sui social l’ex marito della Peparini ovvero Fabrizio Prolli. Ma, quali sono state esattamente le sue parole?

Duro scontro ad Amici tra le insegnanti Celentano-Peparini

Alessandra Celentano e Veronica Peparini in diverse occasioni hanno litigato, e lo stesso è accaduto anche nel corso della puntata del talent andata in onda lo scorso sabato. Nello specifico a provocare tale discussioni sono stati i commenti della Celentano sul ballerino che fa parte della squadra della Peparini ovvero Dario Schirone. La Celentano ha definito il giovane ballerino “spocchioso” ed inoltre non ha perso l’occasione per criticarlo anche per il suo aspetto fisico. “E di certo non sei un adone fisicamente, probabilmente lavori male“, queste le parole espresse su Dario dalla maestra Celentano. Parole alle quali si sono poi susseguite quelle di Veronica Peparini che ha rivelato di non riconoscere più la collega.

Il commento social dell’ex marito di Veronica Peparini

Tra coloro che hanno commentato sui social quanto accaduto vi troviamo anche il noto ballerino e coreografo professionista Fabrizio Prolli, noto anche come l’ex marito di Veronica Peparini. Prolli ha commentato la vicenda sui social e nello specifico ha affermato “Parlare di proporzioni davanti a tutta Italia lo trovo di cattivo gusto. Dario è giusto per il suo stile. Non dimenticate che ha da poco compiuto 18 anni. Ha tanto tempo per migliorare. La Celentano ha i paraocchi e parla sempre e solo della sua visione di danza. Non della danza totale”. In un’altra storia condivisa su Instagram Prolli ha poi dichiarato “Celentano non è oggettiva? No, è oggettiva secondo la sua visione di danza e va rispettata per questo. Non ha mai paura di dire ciò che pensa anche diventando impopolare”. Prolli ha comunque voluto anche difendere la Celentano sostenendo che l’insegnante ha detto “Una grande verità“. Secondo il noto ballerino e coreografo è vero che molti allievi sentono di essere migliori degli insegnanti mentre invece dovrebbero apprendere quello che viene loro proposto.

Il commento di Fabrizio Prolli su LDA e Serena

Prolli ha poi commentato l’eliminazione di Luca D’Alessio, noto a tutti semplicemente come LDA. “Sembrava avere l’esigenza di terminare il suo percorso”, queste le parole espresse dall’ex marito di Veronica Peparini che ha comunque voluto precisare che secondo lui sia LDA sia Serena avranno entrambi la possibilità di fare strada e quindi di avere il successo che meritano.