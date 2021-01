Amici, questa bimba sorridente oggi è una delle voci più belle: chi è?

Lei è una voce amatissima dal grande pubblico, altro grande talento venuto fuori dal talent di Amici. L’avete riconosciuta? Ecco di chi stiamo parlando.

La cantante Giordana Angi

Classe ’94, talentuosa voce cristallina, nuovo volto emergente della musica italiana. Lei è Giordana Angi, in queste foto raffigurata da piccolina insieme a suo padre. Giunta seconda nella diciottesima edizione di Amici, dietro ad Alberto Urso, è stata poi concorrenti di Amici Speciali e in seguito coach di Amici Celebrities. Penna delicata, Angi scrive i suoi testi e vanta già numerose collaborazioni illustri, come quella con Tiziano Ferro. Ha partecipato all’ultimo Festival di Sanremo, quello del 2020, con il singolo emozionante Come mia madre.

Durante questo lockdown, come dichiarato da lei stessa in diverse interviste, Giordana Angi ha affinato la sua scrittura. Nel contempo ha continuato a studiare Lettere. Ha spiegato la cantante: “Scrivere è in assoluto la parte che preferisco di una canzone e scrivere canzoni è un mestiere bellissimo che necessita di cure, attenzioni e tanti tentativi”. Come dicevamo, in questa foto, è in compagnia di suo padre. La cantante è nata a Vennes, in Francia, ma si è trasferita con la famiglia dopo pochi anni a Latina.

La carriera di Giordana Angi

La cantante ha dichiarato di ispirarsi ai grandi nomi del passato, ma di influenze totalmente diverse, come Bob Dylan, Beatles, ACDC e Mina. Un’influenza che si rispecchia nello stile di Giordana Angi, con una testo sempre profondo e una voce graffiante. Durante la partecipazione ad Amici, la cantante ha fatto coming out. Ha spiegando di aver scritto una canzone per la sua ex compagna. Al momento, da quanto si apprende dai social, dal momento che è molto riservata sulla sua vita privata, Angi è single.

Angi ha raccontato che la sua famiglia è sempre stata accanto a lei, mentre cercava di raggiungere il suo sogno di diventare una cantante, oggi realizzato. Angi, come ha spiegato, deve molto ad Amici, che è stato il suo trampolino di lancio.

