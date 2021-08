amici,-raimondo-todaro-prende-il-posto-di-lorella-cuccarini-e-lei-sui-social-svela-come-l’ha-presa

Tra qualche giorno, nel mese di settembre, dunque un po’ prima del solito, ricomincerà un’altra edizione di Amici il format fortunatissimo ideato e condotto da Maria De Filippi.

Quest’anno il cast subirà delle variazioni rispetto all’anno scorso perchè Arisa non ha trovato l’accordo economico con la produzione, e dunque, non sarà più l’insegnate di canto; al suo posto ci sarà Lorella Cuccarini che cambia materia di insegnamento, infatti, l’anno scorso insegnava danza e quest’anno prenderà il posto di Arisa.

Raimondo Todaro ha lasciato dopo 15 anni il ruolo di insegnante all’interno di Ballando con le stelle e prenderà il posto di Lorella Cuccarini. Per il resto tutto rimarrà uguale tranne l’ingresso di Giulia Stabile che mostrerà ai ballerini le coreografie che dovranno ripetere per esibirsi.

Sui social gira voce che Lorella Cuccarini abbia preso malissimo l’arrivo di Raimondo Todaro che prenderà il suo posto

Sui social gira voce che Lorella Cuccarini si sia dovuta accontentare di insegnare canto perchè Maria De Filippi per il ballo le ha preferito Raimondo Todaro. Lei aveva detto così: “Maria De Filippi mi ha appena confermata nel cast della prossima edizione di Amici. Un’esperienza eccezionale, che mi mette in gioco come persona oltre che come professionista. Sono contenta che questa avventura continui. Nuovi progetti con Maria? Perché no? Non avrei dubbi. La Rai? Non coltivo risentimenti o amarezze. Quando ho un problema lo butto fuori, poi alle spalle. Guardo avanti”.

Invece, finita la prima edizione di Amici aveva scritto sui social così: “ Vorrei dirti tante cose, ma credo che a volte non serva, perché basta guardarsi negli occhi. Penso però che il pubblico debba sempre sapere la verità e su questo io non mi tiro mai indietro. Un anno fa, ero stanca. E sfiduciata da un ambiente che dopo 35 anni stentavo a riconoscere. Sei arrivata tu. Ti conoscevo e stimavo come professionista, ma non avevo idea di come fossi dietro le quinte. Ti ho parlato come si parla ad un’amica. A cuore aperto. Non ho dubitato un secondo della tua onestà. Mi hai spalancato le porte, mi hai mostrato l’inimmaginabile lavoro che fai dietro le quinte. E mi hai dato spazio senza timore, fidandoti, lasciandomi spesso carta bianca. In cambio, non hai chiesto nulla”.

Lorella Cuccarini si espone sui social contro le voci di tensioni tra lei e Raimondo Todaro

Dopo le voci di tensioni che ci sarebbero tra lei e Raimondo Todaro, Lorella Cuccarini ha deciso di esporsi e così ha preso un giornale che riporta la notizia di tensioni e ha apposto sopra la scritta “fake”. Smentendo così tutto il chiacchiericcio.