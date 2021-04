Amici: Raimondo Todaro si lascia sfuggire un commento su Francesca Tocca | Come reagirà?

Raimondo Todaro è stato chiamato da Maria De Filippi a giudicare una gara tra gli ultimi ballerini rimasti nella scuola di Amici. Durante l’esibizione della ballerina Martina Miliddi però si è lasciato andare ad una confessione sull’ex, Francesca Tocca. Ecco quali sono state le sue parole

Raimondo Todaro è uno dei ballerini di danza latino americana più famosi d’Italia. Il suo percorso televisivo è dei più seguiti, passando da Ballando con le Stelle a Il Cantante Mascherato fino ad approdare come giudice estero nel daytime di Amici.

Proprio per quest’ultimo programma è stato convocato da Maria De Filippi per giudicare una gara di danza tra i ballerini rimasti all’interno della famosa scuola. Qui però lavora come ballerina professionista anche la sua ex moglie, Francesca Tocca. I due purtroppo si sono lasciati più di un anno fa e all’epoca fece molto discutere la relazione della danzatrice con un allievo del talent show, Valentin Dumitru.

Tornando a noi però nella puntata andata in onda su Canale 5 il ballerino si è lasciato andare ad una confessione proprio sull’ex che non ha lasciato affatto indifferenti i molti telespettatori della trasmissione.

Raimondo Todaro e i giudizi sugli allievi di Amici

La prima ad esibirsi di fronte a lui, collegato via Skype, è stata Serena allieva della maestra Celentano. Il giudice ha apprezzato moltissimo le doti naturali della ballerina ma ha notato in lei una forte insicurezza, consigliandole così di credere più in se stessa data anche la sua immensa bellezza: “Lo sai di essere bella o no?” e ha poi aggiunto “Se non ci credi tu Sere non ci possiamo credere noi, solo questo”.

Il secondo ad essere giudicato è stato Samuele e Todaro è rimasto entusiasta del suo talento da coreografo ma ha sollevato anche delle perplessità. Infatti per lui il ragazzo dovrebbe concentrarsi anche in altri stili ed uscire così dalla sua zona di comfort.

Una volta arrivato il turno di Martina Miliddi, ballerina anche lei di danze latine americane, il ‘collega’ l’ha messa in guardia e le ha spiegato che sarebbe stato ipercritico. Terminata l’esibizione è stata travolta da complimenti, dicendole addirittura: “Senti io ti dico quello che penso di te ok? In maniera molto schietta, molto sincera per aiutarti. Io penso che da insegnante sceglierei Martina tutta la vita, perchè hai un sacco di talento e hai tutto quello che io non ti potrei insegnare, nessuno potrebbe. Tu sei un po’ un animale da palcoscenico, l’istinto è quello giusto.”

Ma Raimondo non si è limitato a dire solo questo ma si è lasciato andare ad un paragone con la collega ed ex moglie, Francesca Tocca. Il commento però è sembrato voler dire molto altro…

“Francesca è la migliore”

Dopo aver elencato alla concorrente di Amici tutto ciò di positivo trovasse in lei, ha poi proseguito con i ‘difetti’, affermando: “Detto ciò sei un ammasso d’istinto in mezzo ad un casino di tecnica, nel senso che si vede che sei acerba, si vede che tante cose non le hai studiate, non le sai, ma non è un problema perchè quelle sono tutte cose che si possono imparare”.

Ed ecco che entra in ballo la ballerina professionista, Francesca. L’ex marito non si è risparmiato e ha consigliato a Martina di prendere esempio da lei, confessando: “Francesca è una di quelle che per me è la migliore ballerina che ci sia mai stata italiana e lei tutte le volte che si vede ad oggi si fa sempre schifo, si critica sempre, non è mai felice e non è mai contenta.”

Ovviamente dalle sue parole si percepisce la profonda stima che tutt’oggi lo lega alla madre di sua figlia e chi lo sa magari potrebbe esserci un ritorno di fiamma tra i due!

