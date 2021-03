Amici, riconoscete questa giovane donna? Oggi è una delle protagoniste

Amici è uno dei programmi di successo di Maria De Filippi e questa foto ritrae una delle protagonista assoluta dello show. Riuscite a capire di chi si tratta? Scopriamolo insieme

La passione per la danza fin da piccola

Capelli raccolti in un ordinato chignon, abbigliamento appropriato e un filo di trucco queste le regole base per presentarsi a una lezione di danza, secondo lei. Nata a Milano nel 1966 ha dedicato e dedica tuttora la sua vita alla danza classica, stella del Aterballetto balla accanto a nomi del calibro di Elisabetta Terabust e Gheorghe Iancu.

Insegnante delle scuole più importanti d’Italia come la Scala di Milano e il Teatro San Carlo di Napoli approda nel 2002 alla scuola di Amici, guadagnandosi la fama della prof. severa, rigida e inflessibile. Per lei non esistono mezze misure, o è tutto bianco o è tutto nero, o hai il collo del piede o non ce l’hai e se non hai le giuste proporzioni e ‘belle linee’ ti renderà la vita impossibile. Ora avete capito di chi si tratta? E’ ovvio è Alessandra Celentano!

Alessandra Celentano: o la ami o la odi

Alessandra Celentano, ex ballerina e coreografa, dal 2002 è sbarcata come insegnante di danza classica nella scuola televisiva più famosa d’Italia. Nel corso degli anni si è sempre distinta per le sue idee sulla danza e sui ballerini fuori dal comune e ha condiviso la cattedra con moltissimi altri coreografi importanti come: Timor Steffens, Natalia Titova, Garrison Rochelle, Marco Garofalo, Steve La Chance e tanti altri. La professoressa in buona sostanza o si ama o si odia.

Nell’ultima edizione del talent Alessandra è affianca da Veronica Peparini già da alcuni anni ma a sorpresa è arrivata anche un’altra insegnante: Lorella Cuccarini. Le due quest’anno hanno dato vita ad un vera e propria diatriba sull’insegnamento della danza, da una parte disciplina, correzioni e perfezione fisica, dall’altra incoraggiamento e valorizzazione delle doti che gli allievi hanno a disposizione. Considerando che la Celentano è una veterana del programma si sta assistendo ad un vero e proprio uno scontro tra titani, ossia tra la vecchia e la nuova guardia di Amici.

Nonostante le idee diametralmente opposte, tutti i ballerini non si sono ancora fatti guerra ma anzi vivono l’esperienza in ‘casetta’ e in sala prove in totale armonia tra loro, sostenendo gli uni con gli altri. Difatti a causa del Covid-19 la produzione ha imposto delle regole ben precise agli allievi, che non potendosi esibire insieme ai professioni, ogni settimana devo preparare coreografie di diversi stili aiutandosi fra loro. Ora però non bisogna far altro che aspettare il serale!

