Amici, ricordate Deborah Iurato? Oggi è un’altra persona – FOTO

Deborah Iurato, ex concorrenti di Amici, oggi è diventata un’altra persona e ha avuto un grande cambiamento – ecco la FOTO che la ritrae.

Maria De Filippi, conduttrice Amici (Foto del web)

Amici è uno storico programma di talent condotto da Maria De Filippi. Tanti sono stati i cantanti e ballerini che si sono susseguiti nel corso delle varie edizioni, ben 21. Alcuni sono riusciti a sfondare del mondo della musica e del ballo, altri invece sono ritornati alla propria vita.

Deborah Iurato è stata una concorrente di Amici che ha partecipato alla tredicesima edizione, arrivando al primo posto. La cantante è stata una delle concorrenti più talentuose di sempre all’interno del programma condotto da Maria De Filippi. Ha coronato il suo sogno ed è riuscita a fare del canto il suo attuale lavoro a tempo pieno.

La cantante ha pubblicato tanti singoli di successo e prima del covid faceva tanti tour di concerti in giro per l’Italia. Nel 2016 partecipò anche al Festival di Sanremo insieme a Giovanni Caccamo, i due si classificarono al terzo posto finale ottenendo un buon successo con il singolo Via da qui.

Amici, l’ex concorrente Deborah Iurato ha avuto un grande cambiamento fisico.

Deborah Iurato, dopo aver raggiunto il successo come cantante, si è concentrata sul proprio aspetto fisico ed ha avuto un cambiato incredibile. Nel programma di Canale 5 aveva un look molto semplice con occhiali e senza la presenza di trucco. Ora è completamente diversa, ecco una sua foto attuale.

Il cambiamento è molto evidente, attualmente la cantante ha 29 anni, mentre quando partecipò ad Amici aveva appena 22 anni. Sicuramente con l’aumentare dell’età e dell’esperienza nella musica, ha avuto anche una crescita a livello mentale acquisendo più grinta e sicurezza.

Nel 2016 partecipò anche a Tale e Quale Show e anche in questo caso concluse il programma con il primo posto finale. In passato ha collaborato con grandi della musica italiana, una su tutti, Fiorella Mannoia.