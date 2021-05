amici,-ricordate-romina-carancini?-eccola-oggi-bomba-sexy-foto

Romina Carancini è un’ex allieva della scuola di Amici. Oggi è una donna bellissima, i suoi scatti stanno facendo il giro del web!

Amici, l’ex ballerina della scuola è una bomba sexy

Correva l’anno 2004, quando Romina Carancini si aggiudica il banco nella scuola di Amici. Entra a far parte del talent show come ballerina di danza jazz. Durante il suo percorso all’interno della scuola di Amici, Romina si distingue per bravura e bellezza, il suo talento la conduce sino alla finale riuscendo ad accaparrarsi il 4 posto.

Nel 2005 in seguito alla sua partecipazione ad Amici, Romina Carancini entra a far parte del corpo di ballo di “Buona Domenica“condotto dal giornalista Maurizio Costanzo. La sua carriera da danzatrice incalza, e Romina comincia a lavorare anche in teatro. Nel 2006 torna in televisione nel programma”50 canzonissime” condotto da Carlo Conti.

La sua bravura e la sua avvenenza le permettono di superare qualsiasi provino, così viene scelta da Luca Tommassini per lavorare in televisione in diversi varietà. Nel 2007 entra a far parte del corpo di ballo di “Ciao Darwin”, “La Corrida” e “Bellissima” con il Bagaglino.

Tra il 2008 e il 2009 Romina Carancini viene scelta per entrare a far parte del grande gruppo di “Quelli che il calcio con Simona Ventura”, cast in cui resterà fino al 2011. Poi, l’anno successivo lavora a Zelig, Colorado nel quale viene riconfermata anche nel 2013.

Romina Carancini il ritorno ad Amici come professionista

E’ proprio nel 2013 che Romina “torna a casa” ad Amici dove tutte è iniziato. La ballerina si esibisce questa volta in veste di ballerina professionista. Un soddisfazione certamente enorme per lei, che deve tanto al talent show di Maria De Filippi.

Oggi Romina può dirsi fiera della sua carriera, un passato di grandi successi di cui andare fiera ed orgogliosa. Sono tantissimi gli utenti che la seguono sui social, le sue foto stanno facendo impazzire i followers. Romina è sempre stata molto bella ma, recentemente sembra che la sua bellezza sia esplosa!

Tutti riconoscono il fascino e l’avvenenza della ballerina che si diverte a postare scatti sensuali sul suo profilo Instagram. I fans non possono che apprezzare lasciandolo una marea di pollici in su. Eccola splendida in questo scatto che ha fatto il giro della rete!