Amici: Rosa asfalta Serena fino alle lacrime | Scoppia lite furibonda

Ormai la competizione ad Amici è entrata veramente nel vivo e ora gli allievi stanno sentendo tutta la pressione della gara. In casetta ultimamente gli scontri sono diventati più frequenti e un ennesimo guanto di sfida tra Serena e Rosa, lanciato dalla maestra Alessandra Celentano, ha gettato una vera e propria bomba scatenando una lite furibonda tra le due ballerine, arrivando fino alle lacrime.

Il secondo guanto di sfida di Alessandra Celentano

Nel daytime pomeridiano di Amici in onda su Canale 5 Alessandra Celentano ha fatto recapitare alla ballerina Rosa l’ennesimo guanto di sfida, riconfermando i dubbi sulle sue doti di danzatrice e mettendola così a paragone con la sua allieva, Serena. Secondo la maestra infatti le due sono agli antipodi e quest’ultima avrebbe tutte le carte in regola per poter vincere a discapito dell’altra.

Nella prima puntata del Serale Lorella Cuccarini non aveva raccolto il guanto di sfida, perchè ritenuto troppo invalidante per la sua allieva, rimettendo così la decisione ai tre giudici esterni, Stefano De Martino, Emanuele Filiberto di Savoia e Stash. Questa volta però la prof di danza classica ne ha lanciato un altro sempre sul can can, avvertendo la collega che se nel caso non accettasse neanche questa di prova allora avrebbe indirettamente ammesso la negazione di Rosa per qualsiasi tipo di ballo.

Dopo aver visto la coreografia Maria De Filippi chiede alle due ballerine le loro opinioni in merito e da qui ha inizio una polemica che poi è sfociata in una discussione senza esclusioni di colpi tra Rosa, Serena e gli altri coinquilini della casa.

Tutti contro Rosa

Rosa è rimasta basita dalla scelta della maestra non ritenendola equa e ingiusta e anche il ballerino Tommaso ha ritenuto la prova troppo difficile e soprattutto non in linea con le doti della compagna napoletana.

Serena dal canto suo non è riuscita a trattenere le lacrime ed è scoppiata in un pianto ininterrotto a causa dell’atteggiamento della sfidante, che sembra proprio non capire cosa le dia fastidio. Leonardo intromettendosi ha spiegato: “Tu devi sempre quasi tra virgolette, non dico attaccarla, ma sminuire il fatto che lei abbia delle doti. E’ questo atteggiamento che fa male!“. La ballerina allora presa dalla rabbia ha chiesto: “Ma me la sto prendendo con lei?” e Giulia le ha risposto: “Ogni tanto sembra un po’”. (Continua sotto la foto)

Anche Enula e Sangiovanni hanno preso le difese della ballerina della Celentano, accusando Rosa di averla presa in giro dicendole che aveva la “faccia morta” e di essere troppo aggressiva nei suoi confronti. Tutto è degenerato e la ballerina attaccata da tutti ha lasciato la sala relax dando loro dei ‘falsi e parac…li”.

Il chiarimento di Rosa e Serena

Calmate le acque Rosa ha preferito chiarire con Serena, cercando di raggiungere un punto di incontro. Le due dopo essersi sfogate e pianto hanno trovato una riappacificazione.

Quanto durerà questa tregua non è dato saperlo, dovremmo aspettare la prossima puntata per scoprirlo!

