amici,-rosa-di-grazia-si-sfoga-su-deddy:-le-parole-dopo-l’addio

Rosa Di Grazia dopo un mese dalla fine di Amici torna a parlare della scuola e della storia d’amore con Deddy, il particolare dell’addio.

Amici20 è stato uno dei programmi più seguiti della stagione, il talent di Maria De Filippi ha avuto molto successo ed il pubblico già pensa alla prossima edizione. Gli autori sono già a lavoro, i provini stanno per iniziare.

Intanto, Rosa Di Grazia una degli ex allievi della scuola è tornata a parlare della sua esperienza all’interno del talent ed ha rivelato un retroscena molto curioso.

Amici, Rosa Di Grazia e Deddy: il motivo dell’addio

La ballerina non è riuscita ad arrivare alla finale del programma e nel corso del talent ha conosciuto anche una persona che le ha cambiato la vita. Si tratta di Deddy, uno dei cantanti. I due sono stati insieme, ma qualcosa oggi si è rotto.

Dopo la trasmissione Rosa e Deddy hanno deciso di lasciarsi ed ognuno ha seguito la propria strada. A rivelarlo è stata proprio la ballerina che in un post su Instagram ha affermato che

La relazione tra me e Deddy, pur essendo nata in un contesto molto lontano dalla nostra quotidianità, è stata per me davvero importante. Dopo un mese, sono qui per dirvi che la storia tra di noi, fuori, non ha avuto un nuovo inizio come avrei immaginato e sperato.

Non conosciamo il motivo della rottura ma molti credono che i due fossero troppo diversi per continuare a stare insieme. Entrambi hanno ancora tanto da imparare e da dare al pubblico che li segue ovunque. Per questo la ballerina condivide con i fan alcuni momenti e un messaggio molto toccante scrivendo che

In questi giorni vi sto leggendo, come sempre d’altronde, dedicandomi parte del vostro tempo, questo mi riempite il cuore e non posso fare altro che ringraziarvi per i bellissimi messaggi e l’affetto per me!

LEGGI ANCHE>>>Isola dei famosi, Awed ci prova con Emanuela Tittocchia? La verità sul flirt

LEGGI ANCHE>>>Luca Laurenti, perché ha lasciato la tv? Il motivo dell’abbandono

L’ex allieva di Amici non ha nessuna intenzione di mollare e continua dritta per la sua strada, la sua carriera è appena iniziata ed il suo futuro è ancora tutto da scrivere.