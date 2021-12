Amici, Sabrina Ferilli offesa: “è una cafoncella” e lei non la prende bene, momenti di grande imbarazzo in studio

Ieri, domenica 12 dicembre, è andata in inda un’altra puntata di Amici dove ne sono accadute delle belle.

Vediamo cosa ha reso particolarmente frizzante la puntata.

Sabrina Ferilli ospite ad Amici viene insultata: “E’ una cafoncella”

Ieri ad Amici, tra i vari ospiti, c’era anche la grandissima amica di Maria De Filippi, Sabrina Ferilli. La Ferilli è reduce da un’altra edizione di Tu si que vales da poco terminata dove riveste il ruolo di presidente della giuria popolare mentre come giurati ci sono Teo Mammuccari, Rudy Zerbi, Maria De Filippi e Gerry Scotti.

Ieri, per il giudizio sulla gara cover dei cantanti, Maria De Filippi ha voluto Sabrina Ferilli che ha subito detto di aver accettato volentieri perchè ad Amici non c’è Giovannino, il personaggio che l’ha tormentata a Tu si que vales.

Invece, inaspettatamente, ad un certo punto è entrato correndo proprio lui, Giovannino che ha detto: “Ucci ucci sento odor di Ferillucci”. E poi, rivolgendosi alla Ferilli, le ha detto: “L’hai portato un regalino? No? È proprio una cafoncella”.

Ma Giovannino non ha preso in giro solo la Ferilli come accadeva a Tu si que vales ma anche Alessandra Celentano a cui ha chiesto: “È lei che ha la fissa del piedino? Come ce l’ho il collino del piedino?” e la Celentano gli ha risposto che ha un piedino bellissimo.

Po la Ferilli che stava per inciampare ha detto: “Questo mi fa cascare perché mi agita”.

LDA emoziona Sabrina Ferilli

Sabrina Ferilli, ieri, ad Amici è stata chiamata per giudicare la sfida dei cantanti che si dovevano cimentare con un tema da brividi: “Quello che per me è importante”. Il primo è stato LDA, che ha aggiunto le barre a Un attimo ancora, parlando del divorzio dei genitori.

LDA ha scritto e Maria De Filippi ha letto: “Mi ricordo un Natale di qualche anno fa, con papà seduto alla mia destra e mamma alla mia sinistra: il regalo più bello che potessi ricevere”.

E poi: “Sono due genitori fantastici che non cambierei per niente al mondo …volevo dire ai miei ma anche ad altri genitori che vale molto di più un bacio in più che un regalo materiale: una felpa anche di lana non potrà mai darti il calore di un abbraccio di una madre o di un padre”.

E poi Luca D’Alessio ha detto: “Ho voluto parlare di questo argomento come se fossi ancora un ragazzino, perché quando sei un bambino non riesci a vedere tua mamma e tuo padre come delle persone, poi crescendo capisci che a volte si prendono decisioni per il bene di tutti”.

Sabrina Ferilli ha commentato molto emozionata: “Le emozioni sono sempre quelle, sono sicura che anche oggi stai male per quello che hai vissuto, ma crescendo si hanno più mezzi per elaborare tante cose e anche la sofferenza e si trovano delle giustificazioni credibili per andare avanti”.