amici,-sangiovanni-macina-record-e-si-confida:-vita-rivoluzionata

Sangiovanni continua a macinare record: il talento sbocciato ad Amici di Maria De Filippi, con l’album uscito soltanto il 13 maggio scorso, in meno di due mesi si è imposto in maniera perentoria nelle classifiche musicali italiane (fisico + download + streaming premium) tanto che a oggi il suo disco è il più venduto addirittura dei primi sei mesi del 2021 (e pensare che è appunto uscito a metà maggio). A ruota seguono i Måneskin e Capo Plaza.

La classifica semestrale dei singoli (download + streaming premium), invece, è capeggiata dalla hit sanremese onnipresente in radio e in tv Musica Leggerissima, firmata da Colapesce & Dimartino: il brano è in vetta da 7 settimane consecutive e non sembra conoscere ‘crisi’. Sul secondo gradino del podio spicca La canzone nostra di Mace, Blanco & Salmo. Al terzo posto riecco ‘Sangio’ con Malibù.

Amici, Sofia Viscardi intervista Sangiovanni

Nelle scorse ore Sangiovanni è stato intervistato dalla youtuber e scrittrice italiana Sofia Viscardi (su Profilo di Venti), confidandosi senza filtri e parlando del periodo particolare che sta vivendo. L’artista ha visto la sua vita stravolta nel giro di pochi mesi, ritrovandosi in un batter d’occhio nell’olimpo della musica italiana.

“Mi sento di essere più maturo dell’età che ho – ha detto il giovane -. Un po’ perché sono cresciuto in fretta, un po’ perché vengo da un paesino di provincia. Ho due fratelli molto grandi e sono sempre stato abituato a vivere le loro cose”. “Quando ero piccolo vivevo una realtà molto più avanti della mia. Questo mi ha aiutato a crescere in fretta”, ha confidato la star di Amici che ha ribadito, come già fatto in passato, che grazie alla musica è riuscito a trovare il suo “posto” nel mondo e a vivere con maggiore serenità.

Un posto da conquistare in quanto durante l’adolescenza non si è mai “sentito sbagliato”, però si sentiva “inadatto“. Largo dunque all’esperienza della vita, quella della svolta: la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. Da promessa a star è stato un attimo: “Di me sono cambiate le cose superficiali, dentro di me ho molte cose in più, i principi sono sempre gli stessi. Di quello che ho attorno è cambiato tutto”.

Infine spazio a delle confidenze molto intime e profonde. L’artista, quando gli è stato chiesto quale sia la sua più grande paura, ha rivdlato di temere di non riuscire a trovare la “verità nei rapporti” umani. Sulla questione può però contare sul supporto dei suoi numerosissimi fan. ‘Sangio’ è sicuro che le persone che lo seguono “sono vere”. Altro suo timore è relativo all’aver paura di “perdere delle cose” che ha ottenuto o che aveva già. “Ho capito che più vivo incosciente e più produco cose positive. In realtà sostengo molto l’inconsapevolezza”, ha concluso il cantante.