Amici, Sangiovanni: perchè era scalzo e vestito di rosso | Svelati i motivi particolari

Sangiovanni è uno dei cantanti più amati e favoriti di questa edizione di Amici. E’ sempre molto attento al suo look e nell’ultima puntata ha indossato qualcosa di molto particolare, scopriamo cosa e perché.

Sangiovanni è un cantante molto apprezzato dai fan che seguono Amici, il talent show di canale 5 giunto ormai al suo quinto appuntamento serale. Lui, in particolare è uno dei favoriti per la vittoria per il suo incredibile talento.

Il trapper veneto, ancora giovanissimo, ha anche un grande seguito sui social, solo su Instagram viene seguito da 780 mila followers che lo sostengono e ripongono in lui la loro fiducia. Si distingue non solo per la sua musica, ma anche per i suoi outfit sempre molto originali. Ad esempio ha tutta una collezione di vari cappelli che non esita a mostrare in ogni occasione.

Nell’ultimo serale, oltre alle attese gare tra i concorrenti c’è stata anche una sfida tra i prof. Lorella Cuccarini e Arisa si sono scontrate con Rudy Zerbi e Alessandra Celentano con giudice Raoul Bova, ospite della trasmissione. Tra i ragazzi invece sono andati al ballottaggio finale Deddy, Tancredi e Martina, con quest’ultima eliminata tra le lacrime.

Sangiovanni però si è presentato vestito interamente di rosso. Come mai questa scelta? Che cosa sarà successo?

Sangiovanni e la scelta del look

Il ragazzo si è presentato, come dicevamo, con un vestito tutto di rosso, giacca di pelle, pantaloni, maglietta, tutto rigorosamente dello stesso colore e scalzo. Il suo look così acceso ha colpito molto i telespettatori e i presenti. Ha poi cantato Fatti mandare dalla mamma, un grandissimo successo di Gianni Morandi, con una rivisitazione del finale del testo sul finale, invitando la sua fidanzata Giulia con una bella dichiarazione d’amore.

Sappiamo che tutti gli artisti di Amici scelgono in modo molto attento il loro aspetto, soprattutto nel serale, per aiutarsi a esprime le loro emozioni e anche Sangiovanni, naturalmente, non è stato da meno. Grazie alla pagina Instagram L’Armadio delle Influencers si sa che il suo completo di Vinile Rosso appartiene al marchio Yezael di Angelo Cruciani a cui lui pare essere particolarmente affezionato perché lo sceglie sempre per il serale. Il prezzo di vendita è: 1290,00 Euro. Questi, va precisato, sono capi di brand che decidono di collaborare col talent show.

Ecco perchè il rosso ad Amici

Il rapper si è vestito così per fare un omaggio a tutte le donne, infatti già nel primo duello con Tancredi i ragazzi si sono misurati con il brano Una donna per amico con barre scritte da loro legate al rispetto per le donne. Sangiovanni ha accennato alle violenze subite da queste ultime in contrasto con chi invece le ama e canta appunto: “c’è chi rispetta e chi non lo fa. Io ho fatto la mia scelta. E tu, str…zo, che cosa scegli?”.

LEGGI ANCHE—-> Tommaso Stanzani ritorna ad Amici? | La proposta incredibile della De Filippi

LEGGI ANCHE—-> Fabrizio Corona: perché non ha ancora visto il figlio | Ecco dov’è Carlos

Il rosso infine è il colore della violenza sulle donne ed è per questo che lui lo ha scelto, dipingendosi anche le unghie della stessa tinta. I piedi scalzi inoltre sono visti come il simbolo della libertà della donna e per questo il cantante li esibisce con orgoglio. Ricordiamo infine che uno dei suoi pezzi più famosi si chiama proprio Lady.

L’articolo Amici, Sangiovanni: perchè era scalzo e vestito di rosso | Svelati i motivi particolari proviene da Political24.