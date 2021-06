amici-sangiovanni,-tutto-sulla-terribile-malattia:-cosa-non-lo-faceva-stare-bene

Sangiovanni ha parlato a cuore aperto di ciò che lo ha fatto soffrire in passato. Il cantante si è confessato ai fans.

Sangiovanni è reduce del percorso effettuato ad Amici, la scuola più famosa d’Italia. E, a voler guardare, per lui è stato un periodo a dir poco spettacolare. Da quello che si può intuire, inoltre, il ragazzo ha delle ottime potenzialità per sfondare nelle musica.

Malibù e Lady, infatti, sono due singoli che già stanno spopolando nelle classifiche italiane. Con il loro ritmo incalzante e orecchiabile si fanno facilmente ricordare. Un cantante promettente, insomma, che, nonostante il secondo posto nel programma di Maria De Filippi, si sta facendo notare.

Damian Giovanni Pietro, questo il suo nome di battesimo, viene da Vicenza e, a quanto pare, questa città ultimamente sforna talenti. Anche Madame, infatti, vincitrice del Premio Lunezia a Sanremo 2021 grazie al brano La Voce, è originaria di quelle parte e oltretutto ha frequentato lo stesso liceo di Sangiovanni.

Il 18enne, però, attualmente non sta ricevendo grandi soddisfazioni solo in ambito lavorativo. Come sappiamo, infatti, durante il talent show ha avuto modo di conoscere la vincitrice Giulia Stabile. Tra loro, quindi, è scattata quasi subito la scintilla e ore stanno vivendo una dolcissima storia d’amore.

Ecco che cosa ha detto Sangiovanni riguardo alla sua salute

Sangiovanni ha dichiarato più volte, anche durante l’ospitata di Verissimo, di non aver vissuto nel migliore dei medi l’adolescenza. Come ha affermato lui stesso, infatti, il periodo delle medie è stato decisamente problematico.

I giorni scolastici, quindi, sono stati alquanto difficili per il cantante. I suoi compagni di classe e, peraltro, anche gli insegnanti gli hanno riservato un trattamento spiacevole e offensivo, vero e proprio bullismo, che il ragazzo, nel corso degli anni, ha cercato di rielaborare e di superare.

Comunque sia, a venirgli in soccorso, a quanto sembra, è stata propria la sua amata musica. Come una sorta di musa ispiratrice, gli ha donato il coraggio e la forza di lasciarsi alle spalle quei momenti duri della sua giovinezza.

Inoltre, scrivere per lui è stata un modo catartico per alleviare le sue sofferenze e persino l’ansia e la paranoia che lo attanagliavano. Di seguito riportiamo le sue parole:

“Ho fatto psicoterapia e ho preso pure dei medicinali. Ma solo quando ho cominciato anche a scrivere le cose sono migliorate davvero. Hai presente quei film horror dove c’è un demone interiore che ti imbruttisce? Quando le mie parole finivano sulle note del telefono era come se, per un po’, me ne potessi liberare”.