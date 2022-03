Amici, Scoppia la bufera. La professionista Giulia ha tradito il fidanzato col il collega ballerino. Fan sotto choc

Ad Amici non si scoprono soltanto nuovi talenti, ma si creano anche nuovi amori e, soprattutto, si fanno moltissimi tradimenti. Se Maria De Filippi cerca insistentemente di dare vita a nuove coppie con Uomini e Donne, è nel vicino studio della scuola per giovani talenti che si manifestano le avventure più interessanti. Come quello di Giulia Pauselli, che ha da poco scoperto di aspettare un bambino dall’uomo con cui aveva tradito il suo fidanzato. Una storia interessante che rientra sicuramente tra le cose che più appassionano i telespettatori, oltre alle barre dei cantanti e alle performances dei ballerini.

Se pensiamo alle entusiasmanti storie nate ad Amici, la nostra mente non può fare altro che andare al triangolo formato da Stefano De Martino, Emma Marrone e Belen Rodriguez. Il giovanissimo ballerino era fidanzato con la cantante conosciuta proprio tra i banchi di scuola, quando Maria De Filippi ha deciso di affiancarlo alla show girl argentina per alcune coreografie. Tra un ballo e l’altro la passione è scoppiata irrefrenabile, una storia che ha fatto scandalo ma che riesce a farci appassionare ancora oggi, a molti anni di distanza, un matrimonio, un figlio e i loro continui prendi e molla.

Sicuramente non capita molto spesso che una star come Belen Rodriguez possa arrivare ad Amici e innamorarsi di uno degli addetti ai lavori, ma gli amore continuano e non per questo sono meno interessanti. Abbiamo assistito, l’anno scorso, alla nascita di un sentimento tra Giulia e Sangiovanni. La ragazza adesso sta continuando il suo percorso con Maria De Filippi, ma gli occhi le brillano particolarmente quando si parla del suo famoso fidanzato. Non è lei la protagonista di questo articolo e non la vedremo a breve col pancione, perché stiamo parlando di un’altra Giulia, la Pauselli.

Anche per lei l’amore è arrivato durante il suo percorso ad Amici. Era fidanzata da due mesi quando ha incontrato Marcello Sacchetta, altro ballerino delle fila di Maria De Filippi. La donna ha raccontato più di una volta come è scoppiata la scintilla. E’ stato a causa degli sguardi insistenti di lui, che l’hanno convinta ad affrontarlo per chiedergliene motivo. Così, mentre lui faceva il galletto e lei si fingeva disinteressata, come nei più comuni giochi d’amore, nasceva un’attrazione che li ha portati ben presto a venir meno ai loro precedenti impegni. Anche lui, infatti, vedeva già una ragazza.

Nonostante questo, la loro relazione è nata in sordina e ci ha messo molto tempo ad evolversi. Giulia Pauselli ha cominciato a seguirlo e a prendere molti informazioni per sapere dove si trovasse e raggiungerlo. Dopo una notte di passione, è stata proprio la ballerina a decidere di lasciare il suo fidanzato e di mettere Marcello alle strette, per decidere se intraprendere un futuro insieme. I due sono ancora uniti e adesso la donna ha scoperto di essere incinta, notizia che l’ha sconvolta. Nonostante questo, continua a ballare e forse splende ancor di più, come abbiamo potuto vedere durante la prima puntata del serale di Amici.

Commentate con noi le notizie sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

L’articolo Amici, Scoppia la bufera. La professionista Giulia ha tradito il fidanzato col il collega ballerino. Fan sotto choc proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.