Amici Specials, Elena D’Amario e Giuseppe Giofrè ospiti: domanda scomoda di Aka

Due ospiti davvero speciali nell’episodio di Amici Specials su Prime Video di oggi, 27 aprile 2021. Dopo tanti cantanti, è arrivato il turno di sognare per gli allievi ballerini: hanno ascoltato i racconti di Elena D’Amario e Giuseppe Giofrè. Due ballerini che hanno vissuto il sogno americano, che sono riusciti ad avere una carriera internazionale e che ogni tanto tornano anche ad Amici di Maria De Filippi come ballerini professionisti. Loro sono partiti dai banchi della scuola di Canale 5 e sono riusciti a trasformare i loro sogni in realtà, grazie alla visibilità ottenuta nel talent.

Proprio come Alessandra Amoroso la settimana scorsa, i due ballerini hanno portato una testimonianza molto diretta, perché sono tre esempi di talenti usciti da Amici che ce l’hanno fatta. Elena D’Amario e Giuseppe Giofrè ad Amici Specials erano anche molto emozionati, la prima a raccontare è stata la ballerina e oggi anche coreografa per Amici. Ha raccontato la sua esperienza con la Parsons Dance: doveva fare uno stage di due mesi, invece è rimasta nella compagnia per nove anni. Quindi è passata a spiegare come è nato il suo libro Salto, scritto durante i tour con la compagnia e ultimato quando si è dovuta fermare per il Covid.

Elena è uscita dallo studio perché ha preparato una coreografia per gli allievi, quindi si è esibita per loro. Dopo la sua esibizione è stato Giuseppe a raccontare la sua storia, dei balletti che faceva davanti alla tv da bambino. Sua mamma lo ha iscritto a dei corsi di ballo, fino a quando a 17 anni lo ha contattato Noemi, che poi sarebbe diventata la sua insegnante. Lo ha aiutato molto perché ha sempre creduto in lui. “A 18 anni era un ballerino acerbo, non mi vergogno a dirlo, non avevo mai studiato a livello professionale”, ha detto a proposito del suo provino ad Amici.

Dopo il suo primo provino è volato a Los Angeles perché aveva chiesto ai suoi genitori questo viaggio come regalo per i suoi 18 anni. Mentre era lì, però, la produzione di Amici ha chiamato sua mamma perché doveva proseguire con i provini. Lui non voleva rinunciare a Los Angeles per non far spendere altri soldi alla sua famiglia per un nuovo biglietto aereo, ma sua mamma gli ha fatto presente che era un treno che non doveva far passare. Giuseppe ha preso quel treno e ha vinto Amici. Da quel momento la sua carriera è decollata: ha lavorato per Britney Spears, il suo sogno più grande. Poi una serie di coincidenze lo hanno portato a danzare accanto alle più grandi popstar internazionali:

“Subito dopo lavoro per Jennifer Lopez, ma è andato un po’ strano. Vengo licenziato, però una settimana dopo mi trovo a fare un’audizione per questa artista di nome Taylor Swift. Non la conoscevo. Non vengo preso. Una settimana dopo audizione per il tour mondiale, mi arriva l’email e dico non mi hanno preso, non ci vado. La mia agente mi ha detto che era un tour, era una cosa diversa. Una settimana dopo Taylor entra in sala, mi sceglie e dice complimenti andremo in tour”

Con Taylor Swift ha letteralmente girato il mondo. Subito dopo è stato in tour con Jennifer Lopez: “La cosa più difficile che abbia mai fatto. Lavora come nessun altro, è molto professionale però richiede tanto tanto”. Ha vinto un premio per un video di Taylor Swift e la cantante aveva posto come condizione che venisse assegnato a tutta la sua squadra. Quindi Giuseppe ha vinto il suo MTV Awards. Anche lui si è esibito per i ragazzi, poi via alle domande degli allievi.

Raffaele ha chiesto a Giuseppe com’è tornare in Calabria dopo tutto questo, lui ha parlato della famiglia e degli affetti. Aka7even ha fatto loro una domanda più personale, chiedendo il loro rapporto con l’amore nel poco tempo libero che hanno a disposizione, dato che viaggiano per il mondo. Elena ha finto di andare vita, ma alla fine ha risposto alla domanda:

“È una cosa importante, fondamentale. Prima quando parlavo di scelte, la scelta è stata proprio quella di metterlo da parte. È una vita molto intensa che senza perseveranza e tenacia non puoi fare. Poi son dell’idea che l’amore quando capita capita, non ci sono oceani e non ci sono distanze”

Giuseppe ha spiegato che quando è stato lasciato è stato tanto male, ma ha continuato per la sua strada perché sapeva che la danza avrebbe vinto su qualsiasi cosa. A Londra si è innamorato di uno scoiattolino che entrato in casa sua dalla finestra e ha iniziato a prendersene cura. Lo ha chiamato Gigi. Giulia ha chiesto come hanno reagito i loro genitori, visto che entrambi sono partiti a 18 anni, la sua stessa età. Elena ha risposto che i suoi genitori non le hanno mai detto di no, anche se per loro è stata molto dura. Giuseppe ha confermato che per i genitori è difficile, ma che sono disposti ad accettarlo per il bene dei figli e per dar loro un futuro.

Giofrè non ha nascosto la sua sofferenza: “Io sono stato tanto male senza la mia famiglia. Stavo sempre con i miei nonni, i miei zii”. Elena si è emozionata pensando a sua mamma nel pubblico ai suoi spettacoli in America. L’episodio di Amici Specials su Amazon Prime con i due ballerini si è concluso con i loro consigli: sognare in grande, perché i sogni si avverano.