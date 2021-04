Amici, Tommaso volta le spalle alla Celentano | Cambierà squadra

Il ballerino di Amici Tommaso Stanzani, insoddisfatto delle coreografie della prof. Alessandra Celentano si confronta con lei. Quest’ultima non è d’accordo con le osservazioni del ragazzo e gli fa un’offerta molto particolare che il ragazzo sembra proprio considerare.

Il ballerino ventenne Tommaso Stanzani è uno dei più più amati di questa edizione di Amici, show che va in onda dal 1996. Molti che finora non avevano seguito la sua folgorante carriera, che comprende premi importanti nel pattinaggio artistico, hanno imparato ad apprezzarlo in questi ultimi mesi, tanto che ora su Instagram ha più di 144 mila followers.

I suoi passi nel mondo della danza risalgono solo a questi ultimi anni, ma le sue performance e il suo talento hanno colpito tutti e convinto l’insegnante di danza classica Alessandra Celentano a portarlo al Serale, a cui partecipa nella squadra guidata da lei e da Rudy Zerbi. Ora, però, dopo gli ultimi insuccessi, il ballerino è in crisi e ha deciso di confrontarsi con la sua coreografa. Scopriamo che cosa è accaduto.

Tommaso Stanzani, duro scontro con Alessandra Celentano

I risultati delle ultime puntate del Serale di Amici non hanno convinto il ballerino bolognese, infatti, nonostante sia bravissimo, ha sempre perso. La sfida con Rosa, con esito negativo per lui, è stata molto criticata sul web, perché tante persone avrebbero dato a lui la vittoria, tra di loro anche Stefano De Martino. Il principe Emanuele Filiberto e Stash, invece, hanno pensato diversamente e assegnato il trionfo alla ragazza. A questo punto il ballerino è convinto che la colpa sia, almeno in parte, da attribuire alle sue coreografie. Così ne ha parlato direttamente con la Celentano.

“Ogni coreografia che ho fatto mi è servita a migliorare qualcosa, ma arrivato a questo punto dove rischio di andare casa in ogni puntata vorrei uscire al meglio nelle coreografie” ha esclamato Tommaso, confessando le sua ansia alla severa insegnante. Alessandra Celentano ha subito ribadito la validità del suo metodo: ““Le mie coreografie sono danza. Sono coreografie che ti stanno bene. Tu sabato hai fatto danza, dall’altra parte c’era vento, la camicia che volava, capelli svolazzanti. Vuoi fare quella roba li? È un valore aggiunto per me. Io non sono stata d’accordo con il giudizio della giuria. Ci troviamo su punti completamente diversi Tommaso se mi dici che Rosa è stata brava”.

L’offerta dell’insegnante

A questo punto la coach ha scelto di lasciare libero il danzatore di decidere se cambiare squadra, passando magari sotto l’ala di Lorella Cuccarini o meno. “Se tu vuoi che le coreografie ti vengano fatte da qualcun altro io non ho nessun problema. Se tu non ti riconosci, non ti trovi, non ti senti a tuo agio pensi che siano troppo difficili e non ti sembrano adatte a te io non ho nessun problema a non fartele”.

Secondo molti fan dello show Tommaso potrebbe collaborare con Veronica Peparini e Anna Pettinelli, dato che la squadra conta solo tre componenti. Ora a Tommaso spetta una difficile decisione che solo lui può prendere. Cambierà squadra?

