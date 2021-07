Amici, un ex concorrente in grande difficoltà: “Non ci riuscirò mai”

Il cantante vicentino, dopo la bella avventura su Canale 5, si è confessato, parlando, in particolare, di una sua paura.

Maria De Filippi, conduttrice di Amici (Instagram)

Si è aggiudicato il secondo posto nella ventesima edizione di Amici, il programma inventato e condotto da Maria De Filippi. Al termine di questo straordinario percorso il cantante vicentino ha già avuto modo di farsi notare con due orecchiabili hit.

Al momento, i suoi singoli stanno andando molto bene nelle classifiche musicali, e, a quanto pare, sembra che gli si prospetti una bella carriera. Inoltre, all’interno del programma, ha anche conosciuto l’attuale fidanzata, Giulia Stabile, che ha guadagnato il favore dei giudici e del pubblico.

Sangiovanni, come ha racconto in svariate interviste e ospitate, non ha sempre avuto la vita facile, soprattutto durante i giorni scolastici. Ha avuto, anzi, dei momenti di grande sconforto che soltanto la musica è riuscita a fargli superare. Lo ha dichiarato più volte e oggi si può dire che sia riuscito a trovare un nuovo equilibrio.

Tuttavia, c’è ancora qualcosa che il 18 enne potrebbe temere e che ha rivelato in una recente intervista rilasciata a Profilo di Venti. Una paura che non riesce a lasciarsi alle spalle e che gli è difficile affrontare.

Ecco che cosa ha detto il secondo classificato di Amici 20

Sofia Viscardi, nota youtuber, ha cercato di capire che cosa turba attualmente il giovane artista. Sembra, quindi, che la cosa riguardi proprio un aspetto delle relazioni interpersonali.

Sangiovanni, cantante (Instagram)

“Ho un po’ paura di non riuscire a trovare la verità nei rapporti. Per fortuna questa cosa la vivo con i miei fan. Le persone che mi seguono sono vere”.

Ha poi parlato del suo modo di vivere la vita e ha affermato anche di sentirsi più maturo di altri ragazzi della sua stessa età. Forse, ha aggiunto, proprio per il fatto di avere due fratelli maggiori che lo hanno coinvolto nelle situazioni “da grandi”.

Comunque sia, il ragazzo, dopo l’intensa avventura del talent di Canale 5, ha ammesso di aver trascorso dei momenti che lo hanno portato a vedere le cose in maniera diversa, nonostante alcune cose di lui non si siano modificate.