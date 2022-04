amici,-veronica-peparini-contro-alessandra-celentano:-“non-ti-…”

Ad Amici, amatissimo e seguitissimo talent show di Canale 5, non mancano mai le discussioni tra gli insegnanti sia di canto sia di danza. Ed infatti anche l’ultima puntata è stata caratterizzata da una serie di tensioni tra gli insegnanti. Nello specifico i telespettatori hanno avuto modo di assistere ad un nuovo scontro tra la maestra Celentano e la collega Veronica Peparini. Ma esattamente, per quale motivo?

Nuove polemiche e discussioni tra Veronica Peparini e la maestra Celentano

L’ultima puntata di Amici andata in onda nella serata di ieri, sabato 23 aprile 2022, è stata caratterizzata da una serie di sfide tra gli allievi. La prima parte della puntata è stata caratterizzata dalla sfida tra la squadra di Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro e quella guidata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. A vincere questa prima sfida sono stati proprio i CuccaTodo mentre invece la seconda sfida è stata vinta dalla squadra Zerbi-Celentano che ha poi scelto di sfidare la squadra guidata da Veronica Peparini e Anna Pettinelli. La Celentano prima di tutti ha scelto di schierare Michele e Dario non perdendo l’occasione di rivolgere delle critiche nei confronti dell’allievo della Peparini. Critiche fisiche, ha infatti affermato che a causa della sua altezza è sproporzionato, ma anche critiche caratteriali.

Veronica Peparini contro la Celentano: “Non ti riconosco più”

Le parole espresse da Alessandra Celentano su Dario hanno molto infastidito e fatto arrabbiare Veronica Peparini che ha fatto il possibile per difendere il suo allievo. L’insegnante si è infatti rivolta alla collega affermando “Non penso sia una cosa carina da dire ad un ragazzo di 18 anni. Io non ti riconosco più, vedo delle sporcature in Michele che credo vedi anche tu ma lo giustifichi”.Durante lo scontro tra le due donne ecco che proprio Veronica Peparini ha colto l’occasione per utilizzare delle parole che la puntata precedente erano state utilizzate dalla Celentano nei suoi confronti. La Peparini ha infatti dichiarato che la Celentano è solita dire “tutte sciocchezze” e a tali parole la maestra di danza classica ha replicato “Mi copi? Fai bene”. Veronica Peparini non ha risposto alle parole della collega e ha continuato a difendere il suo allievo.

La risposta di Alessandra Celentano alle parole della collega

Secondo Alessandra Celentano la collega avrebbe dovuto rifiutare il guanto di sfida non considerando Dario all’altezza della situazione. Ma non solo, la Celentano ha poi replicato alle parole della Peparini affermando “Io dico delle verità ma se sono scomode per voi non è un problema mio”.