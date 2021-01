amici,-vi-ricordate-di-anbeta-toromani?-cosa-fa-oggi-la-bravissima-ballerina

Vi ricordate di Anbeta Toromani, bravissima ballerina che partecipò alla seconda edizione di Amici? Ecco cosa fa oggi.

All’inizio Amici di Maria De Filippi si chiamava Saranno Famosi, titolo ispirato al film e alla serie televisiva omonimi. Questo perché sin da principio l’obiettivo era quello di creare una scuola televisiva per ballerini e cantanti di talento ancora agli inizi della propria carriera. Nella seconda edizione del programma ad emergere sono state due ragazze: la cantante Giulia Ottonello e la ballerina Anbeta Toromani. A vincere è stata la prima, ma a rimanere nel cuore degli spettatori è stata proprio la ballerina di origini albanesi.

Era il 2002/2003, Anbeta aveva solamente 23 anni (è classe ’79) e tutta una carriera davanti. Maria De Filippi si è letteralmente innamorata del suo talento e al termine di quella edizione le chiese di rimanere nel cast del programma come membro del corpo di ballo e dunque come sparring partner per le prove e le esibizioni dei talenti che si sarebbero presentanti negli anni a venire.

La rottura con Maria e l’addio ad Amici

Nel 2010 il connubio tra Anbeta e Amici si è rotto. Durante una delle puntate, infatti, Maria si è infastidita sentendo un commento della ballerina su uno dei ragazzi in gara. Per la conduttrice si è trattato di mancanza di rispetto nei confronti del concorrente ed ha deciso di non lasciare correre, riprendendola durante una registrazione: “Chi, come me, ha a che fare con questo lavoro sa che ci sono livelli diversi da rispettare. I commenti deve farli a casa e non davanti a un ragazzo di vent’anni. Ho rispetto per tutti i professionisti e per voi ballerini, ma ogni tanto vi lasciate andare a troppi commenti, specie tu Anbeta! E non fare l’étoile che prende e se ne va”.

Non è chiaro cosa sia successo dopo quell’episodio, fatto sta che l’anno seguente Anbeta non ha fatto più parte del corpo di ballo. Nel 2013 è stata invitata in qualità di senior coach per i ballerini e come giudice esterno, ma dopo quell’ultima apparizione televisiva di lei non si è saputo più nulla.

Cosa fa oggi Anbeta Toromani

Se la parentesi televisiva si può dire conclusa per la ballerina, quella con il mondo della danza invece è rimasta spalancata. Dopo l’addio ad Amici Anbeta ha cominciato a lavorare a teatro per diverse compagnie e da qualche anno collabora con il teatro San Carlo di Napoli insieme al fidanzato e collega Alessandro Macario. I due si sono conosciuti durante una rappresentazione de Il Lago dei Cigni e si sono innamorati durante le prove, adesso sono inseparabili sia nella vita privata che in quella professionale.

In un’intervista concessa ad Adn Kronos, la donna ha rivelato di non rimpiangere il mondo della televisione, e di non essere pentita di averne fatto parte: “Non rimpiango gli anni trascorsi in televisione, ma ormai il mio futuro è il teatro. Fino a qualche anno fa, non avevo la possibilità di poter scegliere. Ero un’extracomunitaria e le leggi italiane non mi permettevano nemmeno di fare le audizioni”.

