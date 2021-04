amici,-zerbi-sbugiarda-enula:-scoppia-il-caos-in-sala-prove

Nell’ultimo daytime pomeridiano, andato in onda il 2 aprile su Italia 1, Enula è stata fortemente rimproverata da Rudy Zerbi. L’atteggiamento della cantante non è andato proprio giù al coach di canto, che non ha fatto mistero della sua profonda delusione tanto da decidere di lasciare la sala prove senza sentire giustificazioni sull’accaduto. Ecco che cosa è successo

Rudy Zerbi mette alle strette la cantante

Rudy Zerbi ha inaspettatamente avuto qualcosa da dire alla sua allieva, Enula. La cantante intenta a provare i brani scelti per lei in sala prove è stata sorpresa dall’arrivo del suo coach, che visibilmente contrariato l’ha freddata con una semplice domanda: “C’è qualcosa che mi devi dire?”.

La ragazza all’inizio è sembrata molto perplessa dalla richiesta del prof tanto da non riuscire a spiccicare neanche una parola se non un “Non lo so”. Rudy però ad un certo punto si è fatto più incalzate, come se ci fosse un vero e proprio segreto da scoprire, e a più riprese ha chiesto se ci fosse qualcosa da sapere, affermando: “Te lo chiedo per l’ultima volta, magari ci pensi un attimo perchè ti vedo…non mi vedi dire niente, sicura?“

Finalmente Enula ha risposto titubante a quella domanda retorica, dicendo: “Che ho saltato lezione ieri? e il coach non ha perso tempo a farle notare che fosse proprio quello il motivo della sua visita improvvisa. Da quel momento in poi i toni hanno cominciato a farsi più accesi soprattutto perchè la giovane aveva dato la ‘colpa’ alla redazione, che doveva secondo lei avvisarla dell’inizio delle lezioni.

Il duro rimprovero per Enula

Enula è una delle cantanti della squadra Zerbi-Celentano, e come ben sappiamo è sicuramente il team più severo dei tre in gara al Serale di Amici. Il prof è sempre stato nemico della poca disciplina e non si è mai risparmiato nel dare punizioni e provvedimenti a chiunque gli capitasse a tiro. Questa volta è toccato a Enula.

La cantante non essendosi presentata più volte a lezione e avendo avuto più volte un atteggiamento sbagliato, ha fatto scattare il coach che non ha esitato a farle una cruda ramanzina, affermando: “Io ho lasciato correre una volta, non ti ho detto niente, questa volta io non posso lasciar correre perchè sai benissimo che io su queste cose ho sempre sempre sempre fatto il mazzo a tutti” ha poi aggiunto: “Non è che adesso siete al Serale, che improvvisamente questa non è più una scuola, anzi lo dovrebbe essere di più”.

Rudy non ha voluto sentire ragioni tantomeno giustificazioni e ha totalmente ammutolito la cantante, che ha poi ammesso di aver sbagliato. Dopo il confronto il professionista ha lasciato la stanza stizzito, lasciando Enula a rimuginare sull’accaduto.

