Amici: Zerbi umilia e rimprovera Deddy fino alle lacrime | “Non sei nessuno”

Nelle ultime puntate del daytime di Amici c’è stato un duro scontro tra Rudy Zerbi e il suo allievo Deddy. Durante il rimprovero del prof. nei confronti del suo allievo sono volate parole grosse, tanto da far scoppiare il ragazzo in un pianto disperato. Ecco cosa è successo

Rudy Zerbi è da sempre uno dei coach più severi ed esigenti di Amici. Moltissimi talenti si sono scontrati con lui durante questi anni e oggi è toccato a Deddy. A pochi passi dalla finalissima l’atmosfera all’interno della scuola si sta facendo sempre più tesa e la pressione comincia a far crollare i nervi.

Nell’ultimo daytime pomeridiano, in onda su Canale 5, c’è stato un forte diverbio tra Zerbi e il cantante, tanto da far scoppiare quest’ultimo in un pianto disperato. Entriamo più nel dettaglio per capire cosa è successo.

Amici: Il duro rimprovero di Rudy Zerbi

Deddy mentre era in saletta prova è stato collegato telefonicamente con Rudy, che ha iniziato a rimproverarlo per non essersi messo a lavorare subito sui brani dell’ottava puntata del Serale. Il prof. ha recriminato al cantante di non essersi preoccupato di studiare i nuovi pezzi caricati sul suo mp3, ma di averlo fatto con ben due giorni di ritardo.

Il giovane talento però non ha esitato a controbattere alle accuse, spiegando che non ci fosse nessun brano caricato e che se ci fossero stati li avrebbe studiati immediatamente. Ovviamente il coach non ha accettato nessuna giustificazione, mettendo addirittura in dubbio la sua reale voglia di arrivare in finale. A questo punto i toni si sono fatti più accesi ed è scoppiata una lite furibonda.

Infatti secondo Zerbi, Deddy si sentirebbe arrivato e non starebbe più lottando per conquistare la vittoria, affermando: “Pensi di essere arrivato ma non sei nessuno”. Dall’altra parte il ragazzo ha negato e spinto tutte le accuse con forza, sentendosi ancora un ‘barbiere’ e non un cantante, dicendo: “Questa proprio no Rudy! Io mi guardo e mi vedo ancora un barbiere. Magari ho confuso i giorni e se è così mi scuso , ma io arrivato proprio no”.

Le lacrime di Deddy

Una volta concluso il collegamento con il prof, il cantante si è sfogato con la sua vocal coach ed è scoppiato in un pianto ininterrotto. Le sue parole e il suo rimprovero l’hanno ferito profondamente, non capendone appieno il significato.

LEGGI ANCHE—-> Raffaele Renda lancia una frecciatina a Martina | La verità sul loro rapporto dopo Amici

LEGGI ANCHE—-> Elga Profili: è sparita dopo Uomini e Donne | Ecco che fine ha fatto

Dopo essersi asciugato le lacrime ha continuato a provare le sue canzoni in vista della semifinale di Amici e chissà se riuscirà a far ricredere il severo Rudy.

L’articolo Amici: Zerbi umilia e rimprovera Deddy fino alle lacrime | “Non sei nessuno” proviene da Political24.