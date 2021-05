amici20,-rosa-e-deddy-si-sono-lasciati?-lui-spiega-come-stanno-le-cose

Tra le coppie che si sono formate nella Scuola di Amici20, c’era anche quella di Deddy e Rosa Di Grazia. Il cantante e la ballerina hanno vissuto delle emozioni molto intense durante la loro permanenza nel talent show e agli occhi dei telespettatori, sembrava che il loro fosse un amore destinato a crescere una volta terminata l’esperienza formativa nell’accademia di Cinecittà. Eppure, stando a quanto dichiarato di recente dall’ex allievo, sembra proprio che i due non stiano più insieme.

La fine della storia?

Dopo le copiose lacrime che hanno bagnato il volto dei due ragazzi subito dopo l’eliminazione di Rosa, i fan della coppia erano convinti del fatto che una volta uscito anche Deddy i due si sarebbero nuovamente avvicinati e sarebbe nata la vera storia d’amore che fino a quel momento sembrava solo accennata, impossibilitata a scoppiare come avrebbe potuto, e invece stando a quanto dichiarato dal cantante, le cose non sarebbero andate propriamente così. Durante un evento online organizzato per i fan, alla domanda su come stesse portando avanti la sua relazione con la ballerina, lui ha risposto: “Come vanno le cose con Rosa? Con lei in realtà va che non ci stiamo sentendo più di tanto perché io ho tanti impegni. Però parliamo di musica. Comunque Rosa sta bene”.

Le parole su Rosa nell’intervista a Verissimo

Insomma, una risposta vaga, ma che fa pensare alla fine della loro frequentazione. Durante l’intervista a Verissimo di sabato 22 maggio, il pupillo di Rudy Zerbi aveva commentato le immagini che lo ritraevano con Rosa, mostrando gli attimi più intensi del loro percorso insieme, con molta serenità ma come se si stesse riferendo ad un qualcosa di ormai passato. In quell’occasione, infatti, aveva detto: “Sono stati momenti bellissimi che ho condiviso con lei, ha reso il mio percorso decisamente più leggero. Nella casetta non avevo l’appoggio di nessuno se non il suo, il mio andata tutto su lei: in casetta avevo solo lei”.