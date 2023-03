Amigo Pet: Confira dicas de cuidados para ter um peixe como bicho de estimação

Saiba como garantir o bem estar do seu peixinho de estimação. Amigo Pet: Os peixes também são pets de muita gente

Como qualquer outro bichinho de estimação, os peixes demandam cuidados específicos para manter o bem estar deles, muito por conta do local onde eles vivem. O peixe mais procurado entre os aquaristas é o famoso Beta.

O clima é um ponto importante para se observar, na maioria dos aquários a temperatura deve estar entre 27 a 28ºC , esta é a temperatura ideal para os peixinhos não terem doenças nem fungos. Outro cuidado que devem ter é entre as espécies de peixes, pois algumas não conseguem conviver com espécies diferentes.

O episódio desta quinta-feira (2) do quadro Amigo Pet, do Link Vanguarda, aborda justamente esse tema. No vídeo acima, você confere as principais dicas para ter um peixe como bicho de estimação e manter o bem estar dele.

Veja mais notícias sobre o Vale do Paraíba e região bragantina

Vittorio Rienzo