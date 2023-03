Amigos de homem baleado durante tiroteio em festa fazem campanha para doação de sangue

Adriano Oliveira, o “Xenon”, foi baleado por homem que havia sido expulso do local, no sábado (25), em São Carlos (SP). Outros dois participantes morreram e outro teve alta no domingo. Adriano Oliveira, o “Xenon”, foi baleado em festa e está internado na UTI da Santa Casa de São Carlos

Arquivo Pessoal

Amigos de Adriano Oliveira, o Xenon, que foi baleado durante um tiroteio em uma festa beneficente de um moto clube, em São Carlos (SP), estão fazendo uma campanha pedindo doações de sangue.

Oliveira, que é de Passos (MG), está internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa desde o sábado (25) e precisa do tipo sanguíneo O negativo. A família não autorizou a divulgação de informações sobre o estado de saúde.

O hospital também precisa de todos os tipos. (veja abaixo como agendar a doação).

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

Lucas Pinheiro, que também foi baleado, recebeu alta hospitalar neste domingo (26). Os corpos de Erick Marcel e Leandro Pereira, que morreram no tiroteiro, foram sepultados no domingo. O assassino, Thyago Rocha Lavezzo, foi morto pela Polícia Militar.

Vítima de atirador em festa beneficente em São Carlos precisa de doações de sangue

ENTENDA: Homem que matou 2 e feriu outros 2 foi retirado à força de festa por importunação; veja o que se sabe

VÍTIMAS: Saiba quem são as 4 vítimas de atirador em São Carlos; 2 morreram

HOMENAGEM: Namorada de vítima de atirador em festa beneficente de moto clube se declara em rede social

CRIME: Tiroteio em festa deixa 3 homens mortos e 2 feridos em São Carlos; PM mata suspeito

Como doar sangue

As doações podem ser feitas na Santa Casa de São Carlos (Rua Paulino Botelho de Abreu Sampaio, 535) mediante agendamento pelo telefone (16) 3509-1230.

O horário de doação é de segunda à sexta das 8h às 11h45 e, aos sábados, das 8h às 10h45. Os critérios para doação são:

apresentar documento de identidade original com foto, emitido por órgão oficial (RG, carteira de motorista);

ter entre 18 e 69 anos (desde que a primeira doação tenha sido realizada até os 60 anos);

pesar acima de 50kg ;

estar em boas condições de saúde. entrar em contato caso faça uso regular de algum medicamento;

dormir pelo menos 6 horas na noite que antecede a doação;

realizar uma refeição completa na noite que antecede a doação (jantar);

não fazer jejum e fazer refeições leves e não gordurosas;

não ingerir bebida alcoólica de 12 à 24 horas antes da doação;

não fumar 1 hora antes e 1 hora depois da doação;

se a doação for realizada após o almoço, esperar o intervalo de 3 horas para realizar a doação;

em caso de 1° doação, não conduzir moto e não ser conduzido na garupa;

não praticar exercícios físicos exagerados antes e após a doação;

homens podem doar, no máximo, 4 vezes ao ano, enquanto mulheres, 3 vezes ao ano.

O crime

Homem mata duas pessoas após ser expulso de festa beneficente em São Carlos

O delegado Gilberto de Aquino disse ao g1 que testemunhas relataram que Lavezzo, que consumia vodka no local, estava importunando pessoas e assediando mulheres. Ele foi retirado à força do estabelecimento e chegou a ficar ferido no supercílio.

Cerca de 40 minutos depois, Lavezzo voltou em um carro, mas estaria usando um capacete de moto. Ele entrou na festa e atirou contra quatro homens que estavam próximos ao bar.

Local onde acontecia festa que terminou com tiroteio com 3 mortos e 2 feridos em São Carlos

Ana Marin/g1

Dois homens morreram no local e outros dois foram socorridos para a Santa Casa. A PM, que já estava no local do evento por conta de uma ocorrência de barulho, atirou contra o suspeito, que morreu no local.

O caso foi registrado como homicídio e está sendo investigado pela Polícia Civil.

Tiroteio em festa beneficente termina com três mortos e dois feridos em São Carlos

Ana Marin/g1

Veja mais notícias da região no g1 São Carlos e Araraquara.

Vito Califano