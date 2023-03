Amigos e familiares protestam na sede do MPRJ pedindo justiça por grávida assassinada a tiros em Campos

Protesto foi na tarde desta segunda-feira (27) em frente ao local onde o suspeito de mandar matar a jovem Letycia Peixoto seria ouvido por um promotor de Justiça. Amigos e familiares fizeram protesto na frente do MPRJ em Campos pedindo Justiça por Letycia Peixoto e Hugo

Monique Teixeira/Inter TV

Familiares e amigos de Letycia Peixoto Fonseca, que foi assassinada a tiros no dia 2 de março enquanto estava grávida de 8 meses, fizeram uma manifestação na tarde desta segunda-feira (27) na frente da sede do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense.

No protesto, eles seguravam faixas e cartazes pedindo por Justiça por Letycia e por Hugo – filho dela que chegou a nascer com vida após o assassinato da mãe, mas não resistiu. A mãe de Letycia, que estava fora do veículo, ainda tentou impedir a fuga do atirador, e acabou baleada.

Os amigos e familiares também pediram no protesto para que Diogo Viola de Nadai, que era companheiro de Letycia e foi preso suspeito de encomendar o crime, não tenha o direito de responder em liberdade. Ele está preso em um presídio em Itaperuna, no Noroeste Fluminense.

Leia também

Arma e moto usadas em assassinato de mulher grávida em Campos não foram encontradas

IFF suspende pagamento de professor preso suspeito de mandar matar grávida em Campos

O protesto ocorre na tarde desta segunda na sede do MPRJ, onde uma oitiva de Diogo estava marcada para acontecer na sede do MPRJ na cidade nesta segunda. O depoimento estava previsto para começar às 15h. Os manifestantes chegaram ao local por volta das 14h30.

No depoimento, Diogo foi ouvido pelo promotor de Justiça Fabiano Rangel, para solicitar mais informações sobre o caso.

A defesa de Diogo entrou com um pedido de habeas corpus e de revogação da prisão temporária, mas a reunião nesta segunda-feira na sede do MPRJ não tem relação com esses pedidos.

A delegada Natália Patrão, que acompanha o caso, informou ao g1 que a prisão temporária de Diogo Nadai foi renovada por mais 30 dias. A delegada também pediu a prorrogação do inquérito.

A investigação segue em sigilo.

VÍDEOS: Reportagens especiais sobre o caso Letycia Peixoto

pappa2200