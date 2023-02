Amor de carnaval: Casal que se conheceu na folia celebra 25 anos de união

Andréa e Fábio fazem 25 anos de relação exatamente na terça-feira (21) de carnaval e vão comemorar em show do Monobloco em Natal. Casal carioca mora no RN desde 2022. Casal é carioca e vive em Natal, no RN, desde o fim do ano passado

O dia 21 de fevereiro em plena terça-feira de carnaval neste ano vai fazer o casal Andréa Rosinha, de 44 anos, e Fábio Magalhães, de 50, comemorar a data do jeito que mais gostam.

Os dois vão completar, na terça-feira de carnaval, 25 anos juntos. E a relação começou exatamente em uma festa carnavalesca.

“As pessoas costumam dizer que romance de carnaval não dura, mas está aí”, brinca Andréa.

Os casal é do Rio de Janeiro, mas mora em Natal desde o fim do ano passado. Foi num carnaval na cidade de Cabo Frio (RJ), em 1998, que os dois se conheceram e ficaram pela primeira vez.

“Nós morávamos no Rio de Janeiro [na cidade], inclusive no mesmo bairro, e nunca tínhamos nos visto antes. A gente tinha até amigos em comum. Minha prima estava paquerando um amigo dele e aquela história de quando a gente é jovem: eu vou ficar com o amigo dele, e você fica com ele”, contou Andréa.

“No primeiro dia ainda consegui fugir, mas no segundo dia de carnaval, sem que a gente tivesse marcado encontro, no meio do trio elétrico, quando olho pro lado, dei de cara com ele de novo. E aí acabamos ficando. E passamos o carnaval ali nos encontrando”.

Amor de carnaval pra vida

Andréa conta que os dois marcaram de se encontrar após o carnaval. “Aquele negócio que todo mundo diz que namorinho de carnaval não dá em nada. Nem eu levava muito a sério, até que os anos foram passando…e a gente, no ano seguinte, decidiu morar junto. Sete anos depois, o primeiro filho. Depois, o segundo”.

O casal está junto desde aquele carnaval na Região dos Lagos, no Rio de Janeiro, onde eles voltaram mais algumas vezes nos anos seguintes. Fábio conta que aquela folia carnavalesca mudou a vida dele.

“O carnaval representa uma grande festa, que traz uma alegria contagiante e explosiva. E aquela ebulição de emoções me proporcionou a improvável oportunidade de conhecer a mulher que ia mudar minha vida, que dominou meu coração e está comigo até hoje, há 25 anos, brincando o carnaval junto”, falou Fábio.

Até os dias de hoje, o casal tem no carnaval um evento especial. Neste ano, o dia 21 cai exatamente durante a folia e eles vão comemorar a data de início da relação curtindo a festa.

Os dois vão assistir a um show do Monobloco, banda carioca, no bairro Ponta Negra, que está na programação oficial da cidade.

“A gente ama o Monobloco e a apresentação deles vai cair exatamente no dia 21. Não tenho como sair todos os dias, tenho dois filhos e o mais novo é especial, então tem que respeitar os limites dele. A gente teve que diminuir o nosso ritmo também. Mas dois dias do carnaval se Deus quiser são nossos, inclusive o dia 21 pra fechar o carnaval com chave de ouro no show do Monobloco”, falou Andréa.

