Amore al capolinea tra Loredana Lecciso e Al Bano. Il gesto di lei sui social non lascia dubbi. Ecco cosa ha scritto

Poche ore fa, Loredana Lecciso, compagna di Al Bano, ha pubblicato un post su instagram che ha stupito tutti. Alcune indiscrezioni rivelano che dietro il suo gesto ci sia qualcosa di più profondo e che tra i due ci possa essere una rottura definitiva. Inutile dire che, la maggior parte dei fan più accaniti del cantante di Cellino San Marco, spera in un ritorno di fiamma con Romina Power nonostante i due si siano separati da più di vent’anni. Scopriamo cosa sta accadendo in casa Carrisi.

Loredana Lecciso e Al Bano si sono conosciuti tra la fine degli anni ’90 e gli inizi del duemila, quando lei, allora molto giovane, lavorava per una tv locale pugliese. L’amore tra i due scoppiò proprio quando lei chiese al cantante di fare un’intervista. Da quel momento i due non si sono più separati e dal loro amore sono due figli , Jasmine e Albano Jr detto Bido. La loro relazione è sempre stato molto altalenante e, soprattutto, esposta al gossip e ai riflettori tanto che il pubblico non ha mai amato la neo coppia e ha sempre sperato che il cantautore potesse ritornare con Romina Power con la quale è ancora legato artisticamente.

Molto spesso Loredana Lecciso ha subito il peso del confronto con l’ex moglie di Carrisi. Tante sono state le polemiche tra le due donne, soprattutto in tv, nei vari salotti televisivi dove accadeva una vera e proprio guerra mediatica che, fortunatamente, da qualche anno si è arrestata. Poche ore, l’ex subrette ha pubblicato un tenero post sul suo profilo instagram dove si evince una grande nostalgia e malinconia di un periodo felice. Probabilmente perché, all’alba dei suoi 50 anni, Loredana sta facendo un bilancio della sua vita passata e futura.

Il post pubblicato dalla Lecciso è un fermo immagine che ritrae Al Bano e i loro due figli, Jasmine e Bido, molto piccoli. In sottofondo c’è la canzone “Il mondo” cantata proprio dal compagno. Ciò che ha colpito i followers sono stati gli hashtag da lei utilizzati che, tradotti in italiano, significano ‘amore, ricordi ‘. A tutti è parso come se Loredana stesse vivendo un momento nostalgico di quei tempi andati, in cui si sentiva più felice e amata. Inoltre, le parole della canzone scelte nel video fanno riferimento ad una frase in particolare.

"Un mondo, soltanto adesso io ti guardo". Sotto al post ci sono stati non solo commenti dei fan ma anche tanti altri di personaggi famosi, quasi come segno di solidarietà verso la donna. Chissà che Loredana Lecciso non abbia voluto mandare un messaggio al compagno o semplicemente sia stata colta da un momento di debolezza, o ancora stia per prendere una decisione definitiva circa la loro relazione.

