Amour : ces signes qui montrent que vous êtes dans un “couple compagnon”

Tous les couples ne sont pas forcément destructeurs comme c’est le cas des couples dramatiques. D’autres, bien qu’ils soient très attachés à l’influence de son entourage comme les couples sociables, sont faits pour vivre une relation harmonieuse. Parmi les duos qui sont destinés à être heureux et cela sur le long terme, il y a le couple compagnon. Le premier signe pour savoir si votre couple fait partie de cette catégorie est la connexion entre vous deux. En effet, comme son nom l’indique, un couple compagnon est fait pour concrétiser des projets ensemble.

Travailler sur un projet commun et réussir est une chose naturelle pour ce couple. D’ailleurs, il y a une très grande souplesse dans la relation puisque le duo se partage facilement les tâches à accomplir même sans avoir à communiquer. L’autre signe est le partage d’un idéal commun. Que ce soit la réussite sociale du couple ou encore l’éducation des enfants, vous aurez forcément une conception commune. Quand vous êtes à deux, tout baigne !

Le couple compagnon se perd individuellement

Un autre signe du couple compagnon, bien que négatif, est la perte de l’individualité. La tendance va souvent vers les priorités du couple et de la famille. Ce qui fait que chacun n’arrive plus à s’identifier sans le couple. Certes, les projets communs visent à faire évoluer le couple, mais le développement individuel ne doit aucunement être sous-estimé. Après tout, le développement de chacun apporte un grand lot au développement et à la pérennité du couple.

Couple © Pixabay

Couple © Pixabay

Couple © Pixabay

Couple © Pixabay

Couple © Pixabay

Couple © Pixabay