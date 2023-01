Ampliação do Leite Lopes: novo boulevard deve mudar fachada do Aeroporto de Ribeirão Preto; FOTOS

Parte da fase 2 das obras, espaço com 30 lojas, climatização e espelho d’água começa a ser construído em junho, segundo a Rede Voa. Melhoria faz parte de projeto de internacionalização do terminal aeroviário no interior de São Paulo. Projeção da novo boulevard no Aeroporto Leite Lopes, em Ribeirão Preto (SP)

Divulgação/ Rede Voa

Parte das obras de internacionalização do Aeroporto Leite Lopes, em Ribeirão Preto (SP), um novo boulevard no terminal de passageiros deve começar a ser construído a partir de junho deste ano, confirmou, nesta terça-feira (31), a Rede Voa, empresa que assumiu por 30 anos a gestão do aeroporto no interior de São Paulo.

A concessionária também divulgou as primeiras imagens (veja ao longo desta reportagem) de como deve ficar o jardim, depois de concluídas as obras, com duração de seis meses, e projetadas pela mesma equipe que desenhou a ampliação de aeroportos em Belo Horizonte (MG), Recife (PE) e Vitória (ES).

Considerado o quarto maior do estado de São Paulo, com uma movimentação de 600 mil passageiros em 2022, o Aeroporto Leite Lopes atualmente opera voos diretos para cidades como Campinas (SP) e São Paulo (SP), além de ter voos para outros estados, tendo como destinos cidades como Brasília (DF), Belo Horizonte (MG), Rio de Janeiro, entre outras.

Pelas próximas três décadas, o local receberá investimentos da ordem de R$ 130 milhões, com mudanças não só na experiência dos passageiros como também técnicas, que permitam a operação de mais voos, inclusive internacionais.

Projeção de novo boulevard no Aeroporto Leite Lopes, em Ribeirão Preto (SP)

Divulgação/ Rede Voa

Como será o boulevard?

Com a manutenção de árvores já existentes no entorno, espelho d’água, cerca de 30 lojas e melhorias de climatização, o espaço de 1,6 mil metros quadrados, além de mudar a atual configuração da fachada do aeroporto e do tráfego de veículos na entrada, vai integrar a área externa ao espaço interno, dedicado ao embarque e desembarque.

“A gente buscou, em uma questão sustentável, fazer a ampliação do aeroporto aproveitando essa praça na frente, integrando a praça no aeroporto, e fazendo um boulevard na frente, em uma estrutura de madeira, água, vegetação, tudo isso fazendo um tipo de pré-embarque, que serve tanto para os usuários que vão embarcar quanto para a população em geral da cidade, que vem aqui em busca de comprar alguma coisa, acompanhar algum parente ou simplesmente visitar o aeroporto”, afirma Marcelo Barbosa, CEO da Bacco Arquitetos Associados.

Projeção de novo boulevard integrado ao terminal do Aeroporto Leite Lopes, em Ribeirão Preto, SP

Divulgação/ Rede Voa

O boulevard é uma das intervenções previstas na segunda das três fases anunciadas pela Rede Voa no plano de reestruturação do aeroporto e que ainda contempla a expansão da área de desembarque, melhorias no sistema de ar condicionado e a instalação de tótens para check-in automático, segundo Marcel Moure, presidente da concessionária.

Nessa etapa, R$ 3,5 milhões devem ser investidos.

“A gente gostaria que esse aeroporto se tornasse um aeroporto modelo, um aeroporto sustentável, que a gente sinta orgulho de fazer parte. Esse projeto, para a nossa rede, é o aeroporto principal, o aeroporto que precisa ganhar status de aeroporto doméstico, e não regional”, diz.

Na primeira fase, concluída em dezembro, o terminal de passageiros teve a capacidade de atendimento dobrada, além da implementação de tecnologias, como catracas eletrônicas, para otimizar os embarques, e mais espaços para lojas e salas comerciais.

Imagem mostra como deve ficar terminal do Aeroporto Leite Lopes com a fase 2 das obras em Ribeirão Preto

Divulgação/ Rede Voa

Na fase 3, prevista para se iniciar em 2024, deve ocorrer de fato a ampliação que visa a internacionalização. É nessa etapa que serão construídas áreas diferentes para embarques e desembarques domésticos e internacionais.

Com essas mudanças, a expectativa é de que o Leite Lopes comece a operar seus primeiros voos internacionais a partir de 2025 para países da América do Sul e Central, além do Caribe.

Novo terminal de passageiros do Aeroporto Leite Lopes, em Ribeirão Preto

Divulgação/Rede Voa

