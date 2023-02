Ampliação do shopping popular de Taubaté vai custar R$ 1,2 milhão

De acordo com a prefeitura da cidade, R$ 1,1 milhão será pago pelo Governo Federal. A previsão é que a construção do terceiro piso do local seja concluído em setembro deste ano. Aumento de espaço do Shopping Popular de Taubaté terá custo de R$ 1,2 milhão

A ampliação do shopping popular de Taubaté (SP), que ganhará um terceiro piso, terá um custo total de R$ 1,2 milhão, segundo a prefeitura da cidade. A reforma é mais uma tentativa da administração de aumentar o movimento no local.

De acordo com a gestão municipal, duas empresas foram classificadas na licitação para ampliação do shopping. A Emc Engenharia apresentou a menor proposta, de R$ 1.230.032,32. A Nova Jra Engenharia fez proposta de R$ 1.490.250,42.

O prazo de recurso é a próxima quinta-feira (9). Casa não haja nenhum impedimento, a empresa Emc Engenharia, que fez uma proposta com valor menor, será declarada oficialmente vencedora. O valor de referência para a licitação era de R$ 1.502.503,39.

Do custo total com a obra de ampliação do local, R$ 1,1 milhão será pago pelo Governo Federal, enquanto o restante será pago com recursos da própria prefeitura.

Segundo a administração, a previsão que é os trabalhos de reforma sejam iniciados no mês de março. A ideia é que tudo seja concluído em setembro deste ano.

Como será a ampliação

O terceiro andar do Shopping Popular terá um tamanho total de 772 metros quadrados e receberá boxes para a comercialização de alimentos e postos de atendimento de serviços municipais.

A medida é tida como uma aposta para aumentar o movimento no comércio que, segundo os próprios comerciantes, não tem sido muito bom.

Entregue em 2017, o camelódromo, que atualmente abriga 136 boxes, tirou das ruas os ambulantes que antes montavam as barracas em pontos espalhados na região central da cidade.

