Ana Carolina, stand-ups e teatro são atrações do fim de semana na região; veja a agenda

Eventos acontecem de sexta-feira (10) a domingo (12). Os moradores do Vale do Paraíba e região tem diversas opções de lazer e entretenimento neste fim de semana. Entre os destaques estão show de Ana Carolina em tributo a Cássia Eller, stand-ups e teatros. Veja a agenda completa:

Ana Carolina

‘Ana canta Cássia’ em São José dos Campos

Neste sábado (11) a cantora Ana Carolina, conhecida por sua voz potente, canta o repertório de outra cantora muito marcante da música brasileira, Cássia Eller. Os ingressos estão disponíveis na internet.

Data: sábado (11)

Local: Palácio Sunset

Horário: 23h

Entrada: a partir de R$ 90

Octávio Mendes interpreta personagens como freira comediante em stand up em Valinhos

Stand-up ‘Octávio Mendes: Irmã Selma’ em São José dos Campos

Também em São José dos Campos, para quem está precisando rir e relaxar tem stand-up do humorista Octávio Mendes. No espetáculo ele apresenta sua irmã Selma, uma freira debochada e mau humorada. É neste sábado, às 21h, no Hillarius Comedy. Os ingressos estão disponíveis na internet.

Data: sábado (11)

Local: Hillarius Comedy

Horário: 21h

Entrada: R$ 50

Nil Agra em Pindamonhangaba

O comediante Nil Agra faz o show ‘Uma Vida em 30 anos’ em Pindamonhangaba neste sábado. Os ingressos estão disponíveis na internet.

Data: sábado (11)

Local: Teatro Galpão

Horário: 20h

Entrada: a partir de R$ 30

‘Wandinha Addams: uma comédia musical’ em São José dos Campos

Uma atração para unir a família no teatro. O espetáculo musica temático da série Wandinha chega a São José no sábado e no domingo. Os ingressos podem ser adquiridos no site.

Data: sábado (11) e domingo (12)

Local: Teatro Colinas

Horário: no sábado às 16h, no domingo às 16h e 18h

Entrada: a partir de R$ 30

‘A Pequena Sereia’ em Lorena

No domingo, a peça ‘A Pequena Sereia’ será apresentada no Teatro Teresa D’ávila em Lorena. Ingressos podem ser comprados pela internet.

Data: domingo (12)

Local: Teatro Teresa D’ávila

Horário: no domingo às 15h

Entrada: a partir de R$ 30

