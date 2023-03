In Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il decreto interministeriale che disciplina il funzionamento dell’Anagrafe dei dipendenti pubblici. “L’Anagrafe darà ulteriore impulso al processo di digitalizzazione della PA – sottolinea il ministro Zangrillo –. Si tratta di uno strumento utile per il coordinamento e la verifica delle attività di organizzazione delle amministrazioni, essenziale per una più efficace analisi dei fabbisogni di personale e di programmazione delle assunzioni”.

L’articolo Anagrafe digitale dei dipendenti pubblici: conterrà dati anagrafici e sul rapporto di lavoro. Il decreto in Gazzetta Ufficiale sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie.

valipomponi