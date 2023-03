Per Luna Classic (LUNC) al prezzo attuale di 0,0001452$, il mese di Febbraio si è chiuso in negativo del -5%, ma soprattutto i primi giorni di Marzo hanno virato in un rosso da -11%. Questa discesa fa azzerare anche la crescita su base annua, che si riduce così a un …

L’articolo Analisi Luna Classic: la debolezza ha portato al break out del supporto a 0,00015$ proviene da Criptovaluta.it®.

Vittorio Ferla