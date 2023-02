Anatel libera operação de estações de 5G em mais 14 cidades do RN

Natal já tinha recebido liberação em 2022 e há ainda outros 18 municípios em planejamento para terem autorização até junho deste ano, segundo agência. Anatel libera ativação 5G em 14 cidades do RN

Divulgação/Anatel

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) autorizou a partir desta segunda-feira (27) o licenciamento e ativação das estações de 5G – na faixa de 3,5 GHz – em mais 14 cidades do Rio Grande do Norte.

Assim, as prestadoras que adquiriram lotes na faixa de 3,5 GHz poderão solicitar a agência a ativação. Ao todo, no Brasil, a liberação foi para 347 municípios.

Para cada município, as prestadoras precisam adequar uma quantidade mínima de estações a ser implementadas nos prazos do edital ou conforme estratégias de cada uma.

Os municípios do RN que tiveram a liberação são:

Arez (2 estações mínimas)

Bom Jesus (1 estação)

Ceará-Mirim (9 estações)

Extremoz (4 estações)

Goianinha (3 estações)

Ielmo Marinho (2 estações)

Macaíba (10 estações)

Maxaranguape (2 estações)

Monte Alegre (3 estações)

Nísia Floresta (3 estações)

Parnamirim (33 estações)

São Gonçalo do Amarante (13 estações)

São José de Mipibu (6 estações)

Vera Cruz (2 estações)

A Anatel ressaltou, no entanto, que a liberação da faixa não significa que redes do 5G serão instaladas de imediato nas localidades: a instalação antecipada de estações de 5G nessas cidades depende do planejamento individual de cada prestadora.

Além dessas cidades, no RN, Natal já tinha tido o licenciamento e a instalação da estações 5G liberadas no ano passado e o sinal começou a ser liberado em setembro.

Há ainda outros 18 municípios do RN com planejamento aprovado até junho deste ano: Mossoró, Areia Branca, Baraúna, Grossos, São Miguel do Gostoso, Serra do Mel, Tibau, Baía Formosa, Brejinho e Lagoa de Pedras, Lagoa Salgada, Poço Branco, Pureza, Rio do Fogo, Senador Georgino Avelino, Taipu, Tibau do Sul e Vila Flor.

Cidades em verde tiveram estações liberadas e em amarelo estão no planejamento

Divulgação/Anatel

Dados do Brasil

Até o momento, 487 municípios do Brasil estão liberados para utilização da faixa de 3,5 GHz por estações do 5G, o que representa uma população de 86 milhões de brasileiros, cerca de 40% da população do país.

Entre as 347 cidades que foram liberadas nesta segunda, elas alcançam 19,5 milhões de brasileiros, 9,1% da população, e são:

177 cidades abaixo de 30 mil habitantes;

111 cidades entre 30 mil e 100 mil habitantes;

37 cidades entre 100 mil e 200 mil habitantes;

22 cidades acima de 200 mil habitantes.

O acompanhamento do Grupo de Acompanhamento da Implantação das Soluções para os Problemas de Interferência na faixa de 3.625 a 3.700 MHz (GAISPI) abrange municípios onde foi iniciada a migração da recepção do sinal de televisão aberta e gratuita por meio de antenas parabólicas na banda C satelital para a banda Ku.

Além disso, onde começou o agendamento para instalação de kits recepetores à população e concluiu as ações necessárias para a desocupação desta faixa por sistemas do Serviço Fixo por Satélite (FSS).

Quem recebe as transmissões da TV Aberta pela antena parabólica precisa adaptar o equipamento para evitar eventuais interferências. Inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) que recebem sinal da TV aberta por parabólica podem solicitar o kit gratuito para a adaptação do equipamento à Siga Antenado, nome fantasia da EAF.

É fundamental que seja realizado agendamento para a instalação dos novos equipamentos.

Vittorio Rienzo