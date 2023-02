Anatel libera sinal 5G para Barra dos Coqueiros, Nossa Senhora do Socorro e São Cristóvão

O sinal já havia sido liberado para a capital sergipana em setembro do ano passado. Celular

Reprodução/TV Globo/Arquivo

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) liberou, nesta segunda-feira (27), o sinal 5G para para três municípios sergipanos, são eles: Barra dos Coqueiros, Nossa Senhora do Socorro e São Cristóvão.

Apesar da liberação, para o sinal chegar a população é necessário que as prestadoras solicitem à Anatel o licenciamento e ativação das estações nesses municípios.

O sinal 5G já havia sido liberado para a capital sergipana no dia 19 de setembro do ano passado.

Vittorio Ferla