Anatel permite que operadoras ativem 5G em mais 78 cidades de pequeno e médio porte; veja lista

Antecipação é facultativa para as operadoras. Leilão do 5G estabeleceu que obrigatoriedade para esses municípios só começa entre 2025 e 2026, a depender do caso. O grupo da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) responsável pela implementação do 5G no país decidiu antecipar o acesso à tecnologia em mais 78 municípios de pequeno e médio porte.

Pela decisão tomada nesta terça-feira (24), as operadoras de telefonia podem solicitar à agência o licenciamento e ativações de estações de 5G nesses municípios. A solicitação pode ser feita a partir desta quarta-feira (25).

Uma vez aprovada, as antenas serão ligadas e o sinal poderá ser oferecido pelas operadoras aos seus clientes.

A decisão de já começar a oferecer o 5G nesses 78 municípios de pequeno e médio porte é facultativa às operadoras.

Isso porque o edital do leilão do 5G estabeleceu que a nova geração de internet móvel tem que estar disponível nesses municípios até 2025 ou 2026, dependendo da cidade.

Porém, a agência decidiu permitir que a tecnologia possa ser disponibilizada antes desse prazo, caso haja interesse das operadoras.

A antecipação nesses 78 municípios de pequeno e médio porte é possível porque são localidades próximas das de capitais, que já contam com o 5G desde o ano passado, ou de cidades com mais de 500 mil habitantes, que passam a contar a tecnologia, gradualmente, a partir deste ano.

A previsão da agência é que até o fim deste semestre mais 160 cidades sejam liberadas para ativar o sinal do 5G.

“Importante ressaltar que a liberação da faixa não significa que redes do 5G serão instaladas de imediato nas localidades: a instalação antecipada de estações de quinta geração nessas cidades depende do planejamento individual de cada prestadora”, afirma a Anatel em nota.

Com a chegada da internet 5G ao Brasil, a transmissão via satélite de canais abertos de TV mudará de faixa para evitar interferências. A faixa é como uma “rodovia” no ar, por onde os sinais trafegam.

Com essa alteração, para continuar com o sinal da TV aberta, usuários de antenas parabólicas convencionais vão precisar trocar o equipamento por parabólicas digitais, aquelas menorzinhas (leia mais).

Lista

A maioria dos municípios liberados pela Anatel nesta terça fica no estado de São Paulo, mas há também cidades de Minas Gerais, Santa Catarina, Pará, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro e Bahia na lista.

Confira a lista completa:

São Paulo:

Alumínio

Araçoiaba Da Serra

Arujá

Barueri

Caieiras

Cajamar

Carapicuíba

Cotia

Cravinhos

Embu Das Artes

Embu-Guaçu

Ferraz De Vasconcelos

Francisco Morato

Franco Da Rocha

Guararema

Hortolândia

Indaiatuba

Itapecerica Da Serra

Itapevi

Itaquaquecetuba

Itu

Itupeva

Jacareí

Jaguariúna

Jambeiro

Jandira

Mairinque

Mairiporã

Mauá

Mogi Das Cruzes

Monte Mor

Pirapora Do Bom Jesus

Poá

Ribeirão Pires

Rio Grande Da Serra

Santa Isabel

Santana De Parnaíba

São Lourenço Da Serra

Serrana

Sumaré

Suzano

Taboão Da Serra

Valinhos

Vargem Grande Paulista

Votorantim

Minas Gerais:

Betim

Chácara

Coronel Pacheco

Ibirité

Igarapé

Mário Campos

Matias Barbosa

Ribeirão das Neves

São Joaquim de Bicas

Sarzedo

Santa Catarina:

Araquari

Balneário Barra do Sul

Garuva

Guaramirim

Schroeder

Pará:

Benevides

Marituba

Santa Bárbara do Pará

Santa Izabel do Pará

Espírito Santo:

Cariacica

Fundão

Guarapari

Viana

Rio Grande do Sul:

Farroupilha

Flores da Cunha

São Marcos

Paraná:

Ibiporã

Tamarana

Pernambuco:

Cabo de Santo Agostinho

Camaragibe

Rio de Janeiro:

Japeri

Queimados

Bahia:

São Gonçalo dos Campos

Mata