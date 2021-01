Anbeta, dimenticatela così, lo scatto bomba dell’ex ballerina di Amici

Anbeta Toromani è stata protagonista di Amici, ma cosa fa oggi? Eccola in nuova veste e con un look totalmente diverso.

Anche se sono passati quasi vent’anni, lei è rimasta uno dei volti più noti del grande talent di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Anche se allora Amici si chiamava ancora Saranno Famosi, ed era il 2002, Anbeta Toromani è rimasta nel cuore del grande pubblico televisivo. In quell’edizione la ballerina arrivò seconda, dietro Gilia Ottonello, ma acquisì un enorme popolarità quell’anno. Le sue doti, il suo talento, ma anche la sua grande dedizione, spinsero Maria De Filippi a sceglierla per il gruppo dei professionisti, per tenerla ancora accanto a se.

Ma che fine ha fatto? Oggi Anbeta Toromani, quasi 40enne, è cambiata tantissimo. Come possiamo del resto vedere in questo bellissimo scatto pubblicato sul suo account Instagram ufficiale. Una foto in cui la ballerina si mostra in tutta la sua bellezza, tra i complimenti ed i likes dei suoi tantissimi followers. Dopo l’edizione del 2002-2003 l’abbiamo vista come detto all’intero del cast di Amici. E’ tornata poi nel talent principi della televisione italiana, ma in veste di giudici nel 2014 e poi come tutor nelle fasi serali l’anno seguente.

Anbeta oggi

Dopo oltre 10 anni insieme al talent Amici, Anbeta Toromani ha deciso di lasciare la televisione per dedicarsi al suo primo amore, la danza in teatro. Inizialmente si era parlato di uno scontro con Maria De Filippi, dietro la decisione di lasciare la scuola. Anbeta, infatti, era stata diverse volte ripresa dalla conduttrice a causa della troppo rigidità nei confronti degli allievi. La sua carriera oggi va a gonfie vele, ma non solo. Anbeta infatti vive una bellissima storia d’amore con il suo compagno Alessandro Macario, anche lui ballerino.

I due si sono conosciuti nello spettacolo de Il lago dei cigni e poi hanno partecipato insieme a Romeo e Giulietta. Lo ha raccontato la stessa ballerina in una recente intervista: “Ricordo la prima volta con Alessandro a Palermo. Danzavamo insieme il passo a due del ‘Cigno bianco’ tratto dal ‘Lago’, romanticissimo. Ma la fatale scintilla non scoccò, quella sera. L’amore nacque qualche tempo dopo con ‘Romeo e Giulietta’. Quel balletto è stato per noi una sorta di Cupido. Il primo che abbiamo interpretato insieme. Non poteva capitarci di meglio”.

