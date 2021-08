Dal 6 agosto anche in Parlamento diventa obbligatorio il green pass, ma solamente per accedere alle conferenze stampa, agli eventi, ai concorsi e alla biblioteca e all’archivio, non per i lavori dell’Aula e delle commissioni. Per Camera e Senato, quindi, l’applicazione della certificazione verde sarà solo parziale.

