anche-dpd-testa-i-pneumatici-per-veicoli-elettrici-enso

Dopo che Royal Mail ha iniziato a testare i pneumatici per veicoli elettrici Enso, anche la principale azienda di consegna DPD sta conducendo “prove su strada complete” degli stessi prodotti.

Il processo DPD/Enso fa parte del programma incubatore FreightLab Innovation Challenge di Transport for London, che sta incoraggiando a sviluppare innovazioni che affrontano il problema dell’inquinamento atmosferico e della congestione stradale di Londra.

Durante la prova con DPD, Enso confronterà i suoi pneumatici con i benchmark del settore su una flotta di furgoni Nissan e-NV200 di DPD, utilizzati presso i suoi depositi di consegna completamente elettrici – Westminster e Hyde Park – per un periodo di nove mesi, misurando i miglioramenti nell’efficienza energetica e la durata dei pneumatici, rispetto ai parametri di riferimento dell’industria.

Questa sperimentazione fa parte della strategia di DPD per essere la società di consegna più responsabile e sostenibile e leader nel passaggio ai veicoli elettrici nel Regno Unito. A maggio, DPD ha annunciato il lancio di un nuovo importante programma di monitoraggio della qualità dell’aria in sei delle più grandi città del Regno Unito. Nell’ottobre 2020, invece, DPD aveva confermato i piani per consegnare in 25 delle più grandi città del Regno Unito interamente con mezzi a zero e a basse emissioni entro il 2025.

Inoltre, DPD ha recentemente annunciato che raddoppierà il numero di veicoli elettrici nella sua flotta quest’anno, arrivando quasi a quota 1.500 con il primo ordine di furgoni elettrici Maxus E Deliver del Regno Unito.

Il capo della CSR di DPD, Olly Craughan, ha commentato: “Piuttosto che limitarsi ad acquistare veicoli elettrici, il nostro intero approccio alla sostenibilità consiste nell’unire i puntini e lavorare con innovatori che la pensano allo stesso modo, per aiutare a risolvere le grandi sfide come l’inquinamento atmosferico. Attraverso il nostro coinvolgimento in London FreightLab abbiamo avuto modo di conoscere Enso e comprendere la loro visione. Sebbene i veicoli elettrici siano il futuro, a meno che non risolviamo anche il problema dell’inquinamento da PM dei pneumatici, non stiamo davvero sbloccando il loro pieno potenziale. Questo processo è un passo importante per noi e per un altro primato del settore. L’approccio di ENSO si adatta perfettamente alla nostra visione di fornire consegne green a 25 città entro il 2025 e siamo davvero ansiosi di vedere come si comportano i loro pneumatici sulla nostra flotta di veicoli elettrici.”

Gunnlaugur Erlendsson, fondatore e CEO di Enso, ha dichiarato: “Gli innovativi pneumatici per veicoli elettrici di Enso sono progettati per estendere l’autonomia dei veicoli elettrici e ridurre l’inquinamento da particolato, e attraverso la sperimentazione London FreightLab di TFL con DPD, dimostreremo la loro importanza nel ridurre l’inquinamento atmosferico in Londra. La missione di Enso è rivoluzionare l’industria globale dei pneumatici e fornire pneumatici efficienti, durevoli e sostenibili per i veicoli elettrici. Sviluppando pneumatici EV migliori, possiamo ridurre l’inquinamento e le emissioni di carbonio seguendo gli impegni globali, per raggiungere il Net-Zero.”

Rikesh Shah, Head of Commercial Innovation di TfL, ha dichiarato: “Siamo davvero entusiasti che il nostro London FreightLab Innovation Challenge abbia contribuito a produrre questa partnership tra DPD ed Enso, che ci sta aiutando a capire come rendere i pneumatici più sostenibili, durevoli ed efficienti.”

