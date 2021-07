anche-irina-shayk,-ex-di-cristiano-ronaldo,-festeggia-l’italia:-il-video-coi-tifosi-a-milano

In piazza Duomo a Milano, a festeggiare l’approdo dell’Italia in finale agli Europei di calcio c’era anche una presenza inattesa: la modella Irina Shayk. Insieme alla stilista Valentina Micchetti e ad altri amici, l’indossatrice russa ha fatto il tifo per la nazionale italiana e si è unita al gruppo dei supporter, come si vede nel video qui sopra, che mostra immagini tratte dalle Instagram Stories della Shayk e della Micchetti. Il gruppo si si è aggregato ai festeggiamenti in Duomo e ai cori da stadio per il risultato ottenuto dagli Azzurri.

Irina Shayk è l’ex fidanzata di Cristiano Ronaldo

Insomma, anche la bella Irina tifa Italia. La cosa curiosa è che in passato è stata a lungo la fidanzata del calciatore portoghese Cristiano Ronaldo (che peraltro ora gioca in Italia). In realtà, ne è passata di acqua sotto i ponti dai tempi della loro relazione, durata dal 2010 al gennaio 2015. Lui, già papà di un bambino, nel 2017 ha avuto due gemelli da madre surrogata e, lo stesso anno, anche una figlia da Georgina Rodriguez, che è la sua compagna dal 2016 e ha sposato nel 2019. Curiosamente, la Shayk è diventata mamma lo stesso anno del suo ex: ha una bambina nata dal lungo amore con l’attore di Hollywood Bradley Cooper, iniziato nel 2015 e finito nel 2019. E ora, pare che che Irina abbia una nuova relazione.

Irina Shayk e il gossip con Kanye West

Sembra infatti che la modella stia intrattenendo una frequentazione con Kanye West, il rapper americano che a sua volta è l’ex marito di Kim Kardashian. I due hanno trascorso un periodo di vacanza in Provenza, in un boutique hotel di lusso per festeggiare il compleanno di lui. Va detto che c’erano anche altri amici, ma i tabloid americani hanno giurato che si tratta di una relazione romantica. Durerà o sarà il classico flirt estivo?