Anche la Rodriguez sceglie Zara, fa impazzire il top più sensuale della primavera 2022. Ecco come averlo subito

Zara non sbaglia un colpo e nonostante i suoi prezzi low cost è riuscita a conquistare anche personaggi di spicco del panorama della moda. Oggi vedremo la maglietta scelta da Cecilia Rodriguez, che promette di diventare il capo più sensuale per la primavera 2022. Ma non soltanto la bella argentina, anche Chiara Ferragni, la regina indiscussa delle influencer, a volte opta per il brand spagnolo. Che è diventato anche tra i preferiti di Kate Middleton, sempre pronta a unire in un unico outfit elementi di alta moda con altri più accessibili a noi comuni mortali. Un connubbio che la rende tra le più amate icone di stile.

Ognuna dei volti pubblici sopracitati ha uno stile completamente differente, e Zara riesce a soddisfarli tutti. Dalla eleganza di Kate Middleton, alla sfrontatezza di Chiara Ferragni, arriviamo quindi alla innata sensualità di Cecilia Rodriguez. La donna è approdata sul mondo del piccolo schermo grazie alla sua più famosa sorella, Belen, che giunta dall’Argentina è riuscita a farsi strada in questo difficile lavoro. Ma il successo per lei è arrivato grazie ai reality show, con la partecipazione nel 2015 a L’isola dei famosi e successivamente, nel 2017 al Grande Fratello Vip insieme al fratello Jeremias.

E’ qui che Cecilia Rodriguez entra nel cuore dei telespettatori, grazie anche alla storia d’amore nata con Ignazio Moser, con il quale è ancora felicemente fidanzata. Ma la passione più grande della sudamericana è la moda, che va oltre i suoi acquisti da Zara. Insieme a sua sorella ha creato un brand di costumi da bagno, Me Fui, che riscuote molto successo. I bikini da lei indossati l’anno scorso, quando è giunta in Honduras per andare a fare una sorpresa al suo amore, hanno fatto breccia nelle telespettatrici che sono corse a comprarli. Non solo, insieme a entrambi i fratelli Rodriguez ha dato vita anche al marchio Hinnominate.

Un brand che si occupa di vestibilità sia maschile che femminile, comoda elegante e sportiva. Negli ultimi anni le tute sono diventate sempre più un capo alla moda e i fratelli Rodriguez sembrano aver anticipato questo momento e cavalcato bene l’onda. Ultimamente il brand ha creato anche una linea per i più giovani, acquisendo come testimonial il giovanissimo Santiago. Ma Cecilia Rodriguez, sulla sua pagina Instagram, condivide anche scatti in cui mette in mostra capi di altre firme, come questo maglioncino di Zara che promette di essere il capo più bello e sensuale per la primavera 2022.

Il maglione leggero ha un colore candido, bianco sporco, e mostra una apertura sul retro che lascia scoperte la schiena e le scapole e che risulta realmente sexy. Tutto viene reso poi più angelico da un fiocco che chiude questa scollatura, Cecilia Rodriguez ha abbinato il maglione di Zara con un pantalone beige a vita alta effetto pelle, che mette in mostra la silouette. A completare il tutto un cappello marrone a tesa larga e una borsa a tracolla della stessa nuance con inserti arancioni, per un tocco country in pieno stile Chechu. Impossibile non innamorarci di questo outfit e correre a copiarlo.

