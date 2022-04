anche-nepresso-fa-il-suo-ingresso-nel-“club”-delle-aziende-b-corp

Nespresso, azienda leader nella produzione di caffè porzionato di alta qualità, ha ottenuto, a livello globale, la certificazione B Corp, unendosi così a un movimento internazionale di circa 4.500 imprese che si stanno impegnando a rispettare elevati standard di responsabilità sociale, ambientale e di trasparenza. Inoltre, in Italia, Nespresso rafforza il proprio impegno per un business sostenibile adottando lo status di Società Benefit e integrando nel proprio oggetto sociale, oltre agli obiettivi di profitto, quelli ambientali e sociali.

Secondo una stima globale, su 150.000 aziende nel mondo che si sono sottoposte al B Impact Assessment, il processo di valutazione necessario per diventare B Corp, solamente il 3% ha ottenuto la certificazione, soddisfacendo gli elevati standard di sostenibilità, responsabilità e trasparenza nelle cinque aree di governance, lavoro, comunità, ambiente e consumatori.

Tra gli elementi chiave che hanno permesso a Nespresso di ottenere la certificazione vi sono l’approccio unico all’approvvigionamento del caffè, attraverso il Programma AAA Sustainable Quality, in collaborazione con Rainforest Alliance – la sua alleanza strategica con Fairtrade e il programma globale di riciclo delle capsule esauste in alluminio. Allo stesso tempo, con la certificazione B Corp Nespresso si è impegnata per migliorare continuamente, accelerando le sue azioni per il clima, le comunità e la circolarità.

“La certificazione B Corp riflette l’impegno trentennale di Nespresso per la sostenibilità, la trasparenza e il business responsabile – dichiara Guillaume Le Cunff, CEO di Nespresso -. Siamo immensamente orgogliosi di entrare a far parte di una community di persone che condividono la nostra convinzione che profitto e scopo vadano di pari passo”.

Jonathan Normand, fondatore di B Lab Switzerland, aggiunge: “Il processo B Corp è una valutazione rigorosa e indipendente dell’impatto di un’azienda sulle persone e sul pianeta che esamina tutto, dalla sua impronta di carbonio alla gestione dei dipendenti. Ottenere la certificazione B Corp è una pietra miliare per Nespresso”.

L’articolo Anche Nepresso fa il suo ingresso nel “club” delle aziende B Corp proviene da The Map Report.